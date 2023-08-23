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大陸對台兩手策略 雙管齊下

聯合新聞網／ 獨家報導
獨家報導主筆室
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【文．何溢誠】

以前大陸對台的兩手策略是「軟的更軟、硬的更硬」，現在卻開始在軍事和經濟方面雙管齊下拿捏台灣了，就在賴清德訪美返台的第二天，8月19日解放軍最近一次圍島軍演中，已經浩浩蕩蕩進行奪取制空權演習，解放軍這次起碼出動了45架軍機，9艘軍艦，其中穿越「海峽中線」的戰機有差不多27架。

整體來看，這次的圍島軍演已經在海上和天空對台灣全境進行了封鎖，大有直逼台灣本島之勢。國軍退役少將栗正傑更是驚呼，解放軍這次軍演就是對台灣的「奇襲」。甚且，大陸業已知道要壓制台獨分裂勢力，單單動用軍事力量還不夠，軟硬兼施才是王道，正所謂「經濟基礎決定上層建築」，要想真正斬斷台獨分子的尾巴，還必須在經濟上掐住台灣。

最近這兩天大陸也確實這麼做了，根據商務部最新發佈的消息，大陸將中止或部分中止ECFA給予台灣產品的關稅優惠政策。倘若大陸真的言出必行，一年後台灣將直接損失將近1565億美元。然而，大部分綠營支持者並沒有意識到大陸即將中斷這一協議的嚴重性，他們甚至還拍手連聲叫好，稱台灣將要實現經濟自主了。

試問離開大陸市場，台灣又能到哪裡找到像這樣願意倒貼的冤大頭呢？難不成美國會願意進口我們的鳳梨、釋迦和芒果不成？在美國眼裡，台灣最值錢的恐怕也就是台積電這樣的核心技術產業，至於關乎民生的小毛小利，美國根本連瞅都不會瞅一眼，看來台灣人民都得準備自立更生了！※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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