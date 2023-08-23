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王建煊禮讓馬英九打敗陳水扁 趙少康勸郭台銘效法：願賭服輸

聯合新聞網／ 獨家報導
中廣董事長趙少康舉王建煊禮讓馬英九的往事，勸郭台銘「願賭服輸」。 取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康舉王建煊禮讓馬英九的往事，勸郭台銘「願賭服輸」。 取自趙少康臉書

【文．宋秉忠】

1998年台北市長選舉，國民黨候選人馬英九挑戰連任的民進黨陳水扁，為了打敗民進黨，當時參選的新黨候選人王建煊禮讓馬英九，幫助泛藍勝選。中廣董事長趙少康以此為例喊話鴻海創辦人郭台銘「要願賭服輸」、「還是以大局，個人恩怨不重要」。

1998年台北市長選舉，時任市長陳水扁聲望正盛，而馬英九卻遲遲不表態參選，王建煊多次公開呼籲馬英九參選未獲回應後才登記參選，那想到，馬英九隨後也登記參選。

台北市長選戰開打後，王建煊以其犀利的口才和廉清的形象，民調快速攀升，聲勢有蓋過馬英九的跡象，但為了防止陳水扁「漁翁得利」，新黨採取「棄王保馬」策略，而王建煊也不出惡聲；在棄保效應下，王建煊民調雖高，但只拿了4萬4452票，得票率僅2.97%。首次參選的馬英九因此打敗連任的陳水扁，當選台北市長。

反觀郭台銘，在未獲國民黨提名後，雖承諾會支持國民黨提名的總統候選人侯友宜，但卻不斷透過名嘴、挺郭人士放話批判國民黨初選是「黑箱作業」，而且持續拉攏國民黨地方勢力，造成國民黨分裂。

因此，趙少康22日在政論節目中特別舉當年王建煊禮讓馬英九、擊敗民進黨陳水扁的往事，再次勸郭台銘「願賭服輸」。

趙少康指出，其實，王建煊哪一點不如馬英九，亞洲最佳財政部長，為了土地稅跟李登輝對槓，只不過因為王建煊是新黨，沒有黨產、沒有錢；馬英九是國民黨，有黨產，覺得馬英九當選的機率比較大，然後王建煊就沒有了（被棄保）。

王建煊夫婦。王建煊退出政壇後，與妻子蘇法昭一起從事公益事業。 取自王建煊臉書
王建煊夫婦。王建煊退出政壇後，與妻子蘇法昭一起從事公益事業。 取自王建煊臉書

趙少康透露，1998年王建煊原本沒要選台北市長，但很多人勸進，後來，王建煊也真被勸出來選台北市長了，沒想到馬英九後來突然要選，結果，原來勸王建煊選市長的人又勸王建煊不要選。

趙少康表示，最後沒辦法，他才去問王建煊，是希望陳水扁當選或馬英九當選？王說當然是馬英九，最後，新黨等於默許支持者棄守王建煊，成全馬英九。

趙少康批評郭台銘：「你郭台銘以為是你，結果不是你，要願賭服輸，但你還不服。」

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