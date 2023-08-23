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福建寧德成鋰電池全球最大市場 產值逾兆

聯合新聞網／ 獨家報導
福建近年成為鋰電池的主要生產基地，寧德、廈門都設有大型生產基地。圖為廈門新能安鋰離子電池生產基地。 新浪網
福建近年成為鋰電池的主要生產基地，寧德、廈門都設有大型生產基地。圖為廈門新能安鋰離子電池生產基地。 新浪網

【文．邢雲】

隨著電動車成為車市主流，鋰電池生產也越發重要。如今做為最火熱的出口商品之一，鋰電池已成福建外貿出口的新動力。在福州港江陰港區、廈門港等沿海港口，已有不少鋰電池出口訂單。福州海關統計，今年上半年福建省鋰電池出口同比增長達110.7%，涵蓋全球112個國家和地區，在歐盟、東盟等地區，實現兩位數以的上增長，單是福建的產值已逾兆。

據《中新網》報導，福建省福州市高新區的鋰電池生產企業——福建雲眾動力科技公司的包裝車間，一批新生產的鋰離子電池組正在自動化包裝生產線上進行裝盒，不久後它們將搭乘貨輪啟程發往歐洲。

福建雲眾動力總經理吳國慶說，該公司出口的鋰電池主要應用在動力滑板車、平衡車、儲能電源、機器人等對電池要求較高的產品，「國際市場鋰電池需求井噴，公司鋰電池出口訂單也明顯增長，每個月都有好幾批貨物出口。」

吳國慶表示，現在海外儲能需求快速增長，國際市場有巨大商機，公司在鞏固大陸內地儲能市場的同時，也持續開拓海外市場。公司作為一家擁有自主智慧財產權核心技術，專業從事鋰離子蓄電池技術研發、生產和經營的高新技術企業，深耕海外市場多年，憑藉高性價比的產品和優質服務，今年上半年業績大幅增長。

位於閩東的寧德市，是擁有世界最大聚合物鋰離子電池的生產基地，鋰電新能源產業去年產值達2758億元（人民幣，下同），產業規模領跑全球。今年上半年，寧德鋰電池產品走俏海外，鋰電池出口達334.3億元，占同期福建省同類產品出口總值的58.6%。

作為全球最大的鋰電池生產企業，「寧德時代」新能源科技今年上半年海外市場收入同比增長了近2倍。寧德時代首席科學家吳凱說，能夠進入全球知名汽車品牌的供應鏈體系，主要就是依靠技術性能優勢。

本月16日，寧德時代發佈全球首款採用磷酸鐵鋰材料，並可實現大規模量產的4C超充電池—神行超充電池，實現「充電10分鐘，續航400公里」的超快充速度，並達到700公里以上續航里程。寧德時代國內乘用車事業部CTO（技術長）高煥說，神行超充電池將在今年底量產，搭載神行超充電池的電動車也將在明年一季度上市。

寧德時代科士達科技公司申請的「時代科士達」商標近期也獲海關總署智財權保護備案。寧德時代科士達關務經理陳義香說，該公司主要從事儲能裝置及管理系統研發、鋰電池製造等，產品出口荷蘭、德國等地，透過這次海關智財權保護備案核准，公司產品將更具市場競爭力。

福建發展鋰電池產業有成，如今產值已上兆。其中，「寧德時代」已成全球最大鋰電池生產企業。 引自新浪網
福建發展鋰電池產業有成，如今產值已上兆。其中，「寧德時代」已成全球最大鋰電池生產企業。 引自新浪網

鋰電產業掀「出海熱」，貨物通關速度和生產交付能力成了企業搶佔海外市場的關鍵。寧德「伊控動力系統公司」是上汽寧德生產基地的配套企業，隨著新能源汽車出口迅猛增長，配套生產的電池包出口業務也大幅增長。該公司生產部經理張紅良說，寧德海關提供「預約查檢」服務，方便企業根據生產計畫提出查檢申請，保障及時出貨，讓公司搶訂單更有底氣，今年出口電池量有望超去年3倍。

福建農林大學經濟與管理學院副院長戴永務表示，隨著全球環保意識及對可持續發展重視程度不斷提高，福建完備的產業鏈和供應能力推動鋰電產業出口，將成為福建外貿成長的新動力。

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