快訊

陳盈潔患失智症入監 醫曝獄中「這」特色恐致病情退化

糗！柯文哲緬懷鬧烏龍 823砲戰年份被抓包「寫成228那年」

明年國防預算逾6千億創新高 藍委：不是大撒幣就能解決問題

聯合新聞網／ 獨家報導
總統蔡英文日前與副總統賴清德，在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報。 取自總統府Flickr
總統蔡英文日前與副總統賴清德，在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報。 取自總統府Flickr

【文．林齊萩】

明年國防總體預算加上基金與特別預算，將達到6068億元，創下歷史上的新高，在台海關係持續緊繃下，格外引發關注。總統蔡英文強調是展現自我防衛的決心。國民黨立委江啟臣則表示，台灣整體國防存在太多問題，不是靠大撒幣就能解決，他批評蔡政府並沒確實回答解決這些問題的答案。

總統蔡英文日前在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報後，針對國防改革表示，相較於2016年的3596億元，明年度國防總體預算包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%。蔡英文強調，台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，爭取更多國際支持。

針對蔡政府的國防預算屢創新高，但仍趕不上GDP成長幅度，台灣國防預算依舊沒達成GDP 3%門檻。國民黨立委江啟臣受訪表示，以目前的兩岸兵兇戰危，國防預算有可能不增加嗎？人民質疑的是，台灣整體國防強化，只能靠預算增加？國防問題靠大撒幣就能夠解決嗎？江啟臣說，預算的增加若因為要採購必要的武器，國人都會力挺，而在野黨基本上支持合理的國防預算編列，但整體國防的強化，絕對不是只靠增加預算。

國民黨立委江啟臣質疑，台灣整體國防存在太多問題，不是靠大撒幣就能解決。 取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣質疑，台灣整體國防存在太多問題，不是靠大撒幣就能解決。 取自江啟臣臉書

江啟臣指出問題，包括武器採購延宕、武器採購項目，還有軍紀維護、部隊管理甚至是訓練內容的強化，還有兵役制度的改革，這些恐怕都不是靠花錢或靠增加預算就能成功。他批評，三軍統帥蔡英文總統以及國防部並沒有確實回答這些問題的答案。

江啟臣質疑，除了現階段編列的這些，會不會還有其他額外的特別預算還沒加進去，所以預算到底多少，是不是只有這些，恐怕都還無法確定。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

紀念八二三 蔡英文：向捨身護國的忠靈致上最深敬意

蔡總統金門主持823祭悼典禮 和侯友宜冷互動

退出中美洲議會 江啟臣：斷交骨牌效應 政府不能無作為

影／到豐原慈濟宮參拜被舉牌 侯友宜女兒「職業身分」意外曝光

相關新聞

SGS驚爆認證偽真相！黑心商人「掛羊頭賣豬肉」欺騙消費者

羊肉被譽為溫補佳品，四季皆宜。然而，近年台灣市場上出現的「假羊肉」，讓消費者陷入驚恐。大台北果菜市場的「重寧海鮮號」以專售冷凍食品和火鍋料自居，並號稱「海蚵專家」，擁有多個團膳、熱炒和火鍋店的老客戶。然而，該店所販售的羊肉價格卻明顯低於市場價格。經過SGS台灣檢驗科技股份有限公司兩次的驗證，驚人真相被揭露：所謂的「羊肉」根本不含羊肉成分，而是由豬肉偽裝而成，這不僅讓正當肉商難以生存，也威脅到穆斯林等特定群體的飲食禁忌。

大陸對台兩手策略 雙管齊下

以前大陸對台的兩手策略是「軟的更軟、硬的更硬」，現在卻開始在軍事和經濟方面雙管齊下拿捏台灣了，就在賴清德訪美返台的第二天，8月19日解放軍最近一次圍島軍演中，已經浩浩蕩蕩進行奪取制空權演習，解放軍這次起碼出動了45架軍機，9艘軍艦，其中穿越「海峽中線」的戰機有差不多27架。

王建煊禮讓馬英九打敗陳水扁 趙少康勸郭台銘效法：願賭服輸

1998年台北市長選舉，國民黨候選人馬英九挑戰連任的民進黨陳水扁，為了打敗民進黨，當時參選的新黨候選人王建煊禮讓馬英九，幫助泛藍勝選。中廣董事長趙少康以此為例喊話鴻海創辦人郭台銘「要願賭服輸」、「還是以大局，個人恩怨不重要」。

福建寧德成鋰電池全球最大市場 產值逾兆

隨著電動車成為車市主流，鋰電池生產也越發重要。如今做為最火熱的出口商品之一，鋰電池已成福建外貿出口的新動力。在福州港江陰港區、廈門港等沿海港口，已有不少鋰電池出口訂單。福州海關統計，今年上半年福建省鋰電池出口同比增長達110.7%，涵蓋全球112個國家和地區，在歐盟、東盟等地區，實現兩位數以的上增長，單是福建的產值已逾兆。

明年國防預算逾6千億創新高 藍委：不是大撒幣就能解決問題

明年國防總體預算加上基金與特別預算，將達到6068億元，創下歷史上的新高，在台海關係持續緊繃下，格外引發關注。總統蔡英文強調是展現自我防衛的決心。國民黨立委江啟臣則表示，台灣整體國防存在太多問題，不是靠大撒幣就能解決，他批評蔡政府並沒確實回答解決這些問題的答案。

陸企雇員數量 鴻海（富士康）只排第三 排第一員工108萬人

2023年《財富》世界500強排行榜日前發佈，今年大陸共百多家企業上榜，大公司數量仍居各國之首。若就企業雇員總數來看，在各省廣設工業園區的台灣鴻海「富士康」只排第三，員工總數達76.7萬人；至於排名第一的是「中國石油天然氣集團」，員工總人數高達108.7萬人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦