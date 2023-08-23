明年國防預算逾6千億創新高 藍委：不是大撒幣就能解決問題

【文．林齊萩】

明年國防總體預算加上基金與特別預算，將達到6068億元，創下歷史上的新高，在台海關係持續緊繃下，格外引發關注。總統蔡英文強調是展現自我防衛的決心。國民黨立委江啟臣則表示，台灣整體國防存在太多問題，不是靠大撒幣就能解決，他批評蔡政府並沒確實回答解決這些問題的答案。

總統蔡英文日前在總統府聽取行政院「113年度中央政府總預算案」簡報後，針對國防改革表示，相較於2016年的3596億元，明年度國防總體預算包括基金與特別預算，將達到6,068億元，創下歷史新高，占GDP比率也可望達到2.5%。蔡英文強調，台灣必須持續強化自我防衛能力，展現自我防衛的決心，確保國家安全與利益，爭取更多國際支持。

針對蔡政府的國防預算屢創新高，但仍趕不上GDP成長幅度，台灣國防預算依舊沒達成GDP 3%門檻。國民黨立委江啟臣受訪表示，以目前的兩岸兵兇戰危，國防預算有可能不增加嗎？人民質疑的是，台灣整體國防強化，只能靠預算增加？國防問題靠大撒幣就能夠解決嗎？江啟臣說，預算的增加若因為要採購必要的武器，國人都會力挺，而在野黨基本上支持合理的國防預算編列，但整體國防的強化，絕對不是只靠增加預算。

國民黨立委江啟臣質疑，台灣整體國防存在太多問題，不是靠大撒幣就能解決。 取自江啟臣臉書

江啟臣指出問題，包括武器採購延宕、武器採購項目，還有軍紀維護、部隊管理甚至是訓練內容的強化，還有兵役制度的改革，這些恐怕都不是靠花錢或靠增加預算就能成功。他批評，三軍統帥蔡英文總統以及國防部並沒有確實回答這些問題的答案。

江啟臣質疑，除了現階段編列的這些，會不會還有其他額外的特別預算還沒加進去，所以預算到底多少，是不是只有這些，恐怕都還無法確定。