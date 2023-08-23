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陸企雇員數量 鴻海（富士康）只排第三 排第一員工108萬人

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸企業雇員人數第一的「中國石油天然氣集團」，員工上百萬。在經濟復甦需求時刻，國企能量比民企強，「人多好辦事」也是這原因。以過去中俄天然氣合作為例，中石油開通輸油管，和俄一簽石油合作就是25年，從俄國取得協議資金逾3000億美元。 引自微博
大陸企業雇員人數第一的「中國石油天然氣集團」，員工上百萬。在經濟復甦需求時刻，國企能量比民企強，「人多好辦事」也是這原因。以過去中俄天然氣合作為例，中石油開通輸油管，和俄一簽石油合作就是25年，從俄國取得協議資金逾3000億美元。 引自微博

【文．陸懷恩】

2023年《財富》世界500強排行榜日前發佈，今年大陸共百多家企業上榜，大公司數量仍居各國之首。若就企業雇員總數來看，在各省廣設工業園區的台灣鴻海「富士康」只排第三，員工總數達76.7萬人；至於排名第一的是「中國石油天然氣集團」，員工總人數高達108.7萬人。

大陸國有企業規模之大令人咋舌，過去因「社會主義」體制，強調社會福利，因此國有企業社會責任相對很重，也就有了從出生包到入土、包山包海的說法，如同西方所言「from toe to tomb」。以過去北京「首都鋼鐵公司」為例，企業旗下從幼稚園、蓋宿舍建設公司、到餐廳、學校、養老院一應俱全，生老病死全包。

1990年代開始投資大陸的鴻海「富士康」亦復如此，單是深圳龍華工業園區的「富士康」，鼎盛時期員工近30萬，富士康成為整個城鎮的衣食父母，連街道名稱都以企業命名。

依「財富」公布的中國企業前20大來看，第20名是中國鐵路工程集團，員工31.5萬人，是全球最大建築工程承包商之一，業務範圍涵蓋幾乎所有基本建設領域；排第19的是中國鐵道建築集團，員工數34.2萬人，為全球最具實力、規模的特大型綜合建設集團之一。

深圳龍華鎮的「富士康園區」鼎盛時期有30萬員工，每天招募中心都是人滿為患，很多年輕人就是從湖南、四川拉著皮箱直接來面試。 搜狐網
深圳龍華鎮的「富士康園區」鼎盛時期有30萬員工，每天招募中心都是人滿為患，很多年輕人就是從湖南、四川拉著皮箱直接來面試。 搜狐網

中國平安集團排第18，員工數量34.4萬人。創立於深圳蛇口，是全球資產規模最大保險集團；中國建設銀行排第17，員工數37.7萬人；中國華潤排第16，員工數量38萬人。從排名15到10名的分別是中國建築集團、中國航空工業集團、中國電信集團、怡和集團、中國工商銀行。

中國企業雇員數量榜單6-10名的，分別是中國石油化工集團、晉能控股集團、中國農業銀行、中國移動通信集團以及京東集團。排第10的京東集團是民營企業，員工數量45萬人。

雇員數量前五大分別是中國石油天然氣集團、國家電網、鴻海精密（富士康）、中國郵政集團及比亞迪。第一名「中石油」員工數高達108.7萬人，是大陸國有重要骨幹企業和全球主要油氣生產商和供應商之一。大型國企如今在大陸仍是「重中之重」，尤其需要經濟復甦的關鍵時刻，大型國企較民企能擔負GDP增長的比例更大。

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