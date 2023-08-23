傳林飛帆將任民主基金會副執行長月薪11萬 藍委酸：貨真價實國家養

【文．林齊萩】

民進黨前副祕書長林飛帆因捲入性騷吃案風波，6月黯然退出立委選舉後，近日傳出將接任台灣民主基金會副執行長，且月薪可能高達11萬多元，引起議論。民主基金會則回應，目前尚未正式約詢。對此，國民黨立委王鴻薇狂酸「過去 『林九萬』是民進黨養，現在『林十一萬』貨真價實是國家養，是用納稅錢幫民進黨做政治酬庸。」也有網友質疑「國庫通黨庫的黨營事業嗎？」

資深媒體人黃揚明日前在臉書透露，綠營內部傳出，林飛帆近期可望接任台灣民主基金會專任副執行長一職，而且是高層屬意人選，若消息屬實，將成為該基金會最年輕的專任副執行長。他指出，根據公開資訊，現任專任副執行長月薪達11萬餘元，若林飛帆比照該薪資待遇聘任，將較林飛帆過去擔任民進黨副祕書長的月薪9萬元更高。

黃揚明稍後又發文表示，在各政黨中，台灣民主基金會是很重要的資源。在內政部政黨資訊網的各政黨財報資料中，能看見民眾黨、國民黨條列出台灣民主基金會的補助金額；時代力量和民進黨則只列了「其他補助」，黃揚明推估，應該絕大部分都是民主基金會的補助款。

2003年，外交部捐助3千萬元設立基金成立台灣民主基金會，現任董事長為立法院長游錫堃，外交部長吳釗燮及總統府祕書長林佳龍為當然董事，董事會中有10位董事為不分區政黨票達5％門檻的政黨依立院席次比例推薦，而林飛帆目前已是該基金會民進黨推薦董事。

對此，臺灣民主基金會透過臉書聲明指出，林飛帆是臺灣民主基金會的董事，對於相關會務多所幫助，也致力推動台灣民主，人權的國際合作。基金會表示，有關媒體所稱人事，目前並未有正式約詢，若有人事調整，循例將會在定案後公布。

對於林飛帆將接新職的傳聞，臺灣民主基金會聲明指出，尚未正式約詢。 取自臺灣民主基金會臉書

對於林飛帆將接民主基金會新職的傳聞，國民黨立委王鴻薇在臉書指出，民主基金會背後就是外交部捐助成立，對於林飛帆可能接民主基金會新職，她狂酸「過去 『林九萬』是民進黨養，現在『林十一萬』貨真價實是國家養，是用納稅錢幫民進黨做政治酬庸。」王鴻薇還嘲諷「真的驗證民進黨都是越退越大尾，林飛帆這次以退為進加薪兩萬，真是最佳示範。」國民黨台北市議員羅智強也在臉書貼文揶揄「恭喜林飛帆升官發財，林九萬升級林十一萬」。

報導一出，在社群網站上也引發熱議，有網友不客氣地說「國庫通黨庫的黨營事業嗎？求解。」、「感謝黨的養育之恩」，也有網友喊加油「有能力有學歷的人，應該享有相當的薪資報酬」。