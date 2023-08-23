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大陸青年失業率偏高 台灣me too

聯合新聞網／ 獨家報導
7月24日，北京朝陽區舉辦大學畢業生就業招聘會。 新華社
7月24日，北京朝陽區舉辦大學畢業生就業招聘會。 新華社

【文．宋秉忠】

疫後，兩岸經濟復甦中，但青年失業率卻偏高，這一情況不但大陸頭痛，台灣也頭痛。根據主計總處最新統計顯示，7月份，台灣20到24歲的青年失業率達12.44％，較6月增加0.41個百分點，創近10個月新高；若再與5月青年失業率11.52％相比，等於短短2個月急速上升0.92個百分點。

大陸經歷3年疫情嚴格封控後，經濟復甦緩慢，首先就擠壓到社會新鮮人的就業，6月份青年失業率高達21.3％，再創下歷史新高；而且，根據北京大學副教授張丹丹的研究指出，若將約1600萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，大陸青年失業最多可達2230萬人，今年3月大陸青年實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方公布的19.7%。2230萬人相當於台灣的總人口。

陸委會也在4月份公布委託學界研究2023年中國就業形勢，報告直指青年失業將惡化大陸的家庭衝突、人口老化及貧富不均。

陸委會委託的研究報告指出，高比例青年失業帶給大陸三大負面影響，首先是家庭關係。家庭在華人社會是重要的社會保險，青年失業者皆為工作年齡段的子女，意味著老年父母將持續扶養成年子女。中國是全球退休年齡最早的國家之一，大學畢業的青年失業時，父母已近退休年齡，若需延長扶養成年子女年數，對老年人口形成財務壓力及關係上的緊張。

再者，對社會人口而言，青年失業將進一步造成「晚婚晚育」。2022年中國人口負成長，此趨勢可造成經濟、政治、民生等全面性的社會影響；中國政府為鼓勵女性生育，甚至推出「剩女」的性別標籤，期望藉此讓受過高教育的女性主動進入婚姻。

最糟的是，畢業自「北上廣深」等一線城市大學的青年，疫後就業情況未惡化，這意味著失業的大學生主要來自偏遠地區或二、三線城市；比起一線城市的畢業生，這些青年原已相對弱勢，若再找不到工作，社會貧富不均現象將更加惡化。

大陸青年的高失業率也引起台灣青年的關注，為此，主計總處22日在公布青年失業率時特別說明，20到24歲的年齡族群剛投入尋職行列，需要多一點職場上的磨合與適應期，不只找工作要花時間，轉換工作的頻率也較高，是失業率偏高的主因。

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