百度公佈Q2財報營收1500億 淨利340億 擴大生成式AI投入

【文．陸懷恩】

大陸網路巨頭百度集團昨（22）日公布第2季財報顯示，得益於線上行銷業務穩健表現和經營杠杆的推動，第二季營收341億元（人民幣，下同，約台幣1500億元），年增15%；淨利潤80億元（約台幣340億元），年增達44%，營收及獲利雙雙大幅增長，表現都優於市場預期。

據《新京報》報導，第二季百度核心收入264億元，同比增長14%。百度核心經營利潤，同比增長27%至65.1億元，經營利潤率為25%，相較2022年第二季的22%和2023年第一季的23%有所提升。百度核心的線上行銷收入196億元，同比增長15%。百度核心在經營中產生約97億元淨現金流。

而百度旗下的「愛奇藝」收入為78億元，年增17%。百度研發費用64億元，年增1%，主要是支持「文心一言」研究投入的伺服器折舊費用及雲端相關費用增加，部分被人員相關支出減少所抵銷。此外，百度應用的月活躍用戶達到6.77億，年增8%。

至於百度力推的自動駕駛出行服務平台─蘿蔔快跑，營運快速成長，第二季提供71.4萬次乘車服務，年增149%。蘿蔔快跑累計向公眾提供乘車服務數量達330萬次。

百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，「生成式AI和大語言模型在許多行業具有巨大的變革能力，為百度提供重大的市場機會。百度將不斷升級模型，生成更具創造性回答，提高訓練速度並降低推理成本，保持行業領先。」

強調基於「文心」交通模型和生成式AI升級，百度地圖的精準度已大幅提高，獲使用人好評。圖為今年4月百度介紹百度地圖新進展。 引自百度

百度首席財務官羅戎說，「文心大模型3.5得到雲端客戶、AI開發者和行業專家的認可。百度正在用AI原生思維重構產品和服務，為使用者提供創新體驗，並支持企業抓住機遇，百度將致力圍繞生成式AI和大語言模型構建新引擎，推動長期增長。

他表示，百度已在AI領域投資十多年，完全有能力抓住生成式AI和大語言模型帶來的機遇。「我們將繼續堅定投資AI，在未來幾個季度，加大對大語言模型和生成式AI的投入。」

這是百度發布AI大模型後首份財報，淨利潤和營收都優於市場預期，也顯示電商巨頭未來爭輸贏的關鍵，很可能就在掌握生成式AI力度及大數據、大語言能力的強弱了。