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出席金磚峰會 習近平與南非總統共同記者會 擴大全球南方國家發言權

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸國家主席習近平周一晚間抵南非國事訪問，南非總統拉馬福薩親到機場迎接。 新華社
大陸國家主席習近平周一晚間抵南非國事訪問，南非總統拉馬福薩親到機場迎接。 新華社

【文．陸懷恩】

大陸國家主席習近平週一抵南非，22日與南非總統拉馬福薩舉行會談後召開聯合記者會表示，未來將加強與南非戰略協作，推動擴大「全球南方」國家在全球治理中的代表性和發言權。

習近平是在當地時間周一晚抵南非國事訪問，並出席22至24日召開的「金磚國家領導人第15次會晤」，峰會召開前習近平先與南非總統馬福薩在約翰尼斯堡會面，這是習近平今年來自訪問俄羅斯後，第二次踏出國門。

本屆金磚峰會主要兩大看點在於增加成員國和討論本幣結算。除習近平和拉馬福薩外，印度總理莫迪、巴西總統魯拉親自出席峰會，俄羅斯總統普丁未出席，但將以視訊參與，由俄羅斯外長拉夫羅夫代表出席會議。

對習近平與拉馬福薩會晤，中共外交部指出，習近平在會談時表示，「中（國）南（方）互利」務實合作成果豐碩，雙方要做共同進步的發展夥伴，加強發展戰略對接，以落實中非合作論壇「九項工程」和《中南十年合作戰略規劃》為主線，鞏固優勢領域合作，培育合作新增長點。

第15次金磚峰會在南非的約翰尼斯堡召開，圖為約翰尼斯堡街頭近日懸掛金磚峰會條幅。 新華社
第15次金磚峰會在南非的約翰尼斯堡召開，圖為約翰尼斯堡街頭近日懸掛金磚峰會條幅。 新華社

習近平說，中方願進口更多南非優質產品，繼續鼓勵中企赴南非投資興業，不斷加強兩國電力、新能源、科技創新等領域合作。同時，中國和南非都是有重要影響的發展中大國和新興市場國家，雙方要做維護正義的全球夥伴，並加強戰略協作，踐行真正的多邊主義，推動擴大「全球南方」國家在全球治理中的代表性和發言權。

拉馬福薩在會談中表示，他與習近平都同意，加深雙邊貿易投資合作，進一步擴大基礎設施、旅遊、教育、數位經濟等領域互利合作，就重大國際地區問題加強國際協作。拉馬福薩感謝中方支持南非成功舉辦金磚國家峰會15次會晤，期待透過金磚國家領導人共同努力，提升金磚和全球南方國家在國際治理中的發言權，推動構建更加公平合理的國際秩序。

南非總統拉馬福薩頒發國家最高級勳章「南非勳章」給習近平。 取材央視
南非總統拉馬福薩頒發國家最高級勳章「南非勳章」給習近平。 取材央視

此外，拉馬福薩會談後向習近平授予「南非勳章」，《央視》報導，這是南非授予重要友好國家元首最高級勳章和最高榮譽。由於普丁未現身，外媒認為習近平將成為這次峰會最受關注領導人，同時，北京也有意透過擴大金磚國家影響力，與以美國為首的G7（七國集團）抗衡。

不過，《美國之音》23日以「習近平去哪兒了？」為焦點，指習近平缺席重要論壇，引起外界關注。報導稱，習近平與南非總統會晤並授勳後，原本當天稍晚出席金磚峰會工商論壇並發表講話，但卻意外地沒出現在會場，由大陸商務部長王文濤代替習近平在論壇宣讀發言稿，令大陸問題專家驚呼，習近平去哪兒了？

王文濤代念的演講稿重點談到中國經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面不會改變。王文濤不點名批評了美國拜登政府，將世界分為民主與威權兩個陣營，「蓄意鼓譟所謂『民主和威權』、『自由和專制』二元對立，只能造成世界割裂、文明衝突。」他最後稱，以金磚國家為代表的新興市場國家和發展中國家群體性崛起，正從根本上改變世界版圖。

中共外交部發言人華春瑩在社交平台「X」貼出一張會場照片，雖然習近平不見了，但華春瑩仍在配圖文字上寫道：「習近平主席在2023年金磚工商論壇閉幕儀式上發表講話。」 取材華春瑩X平台貼圖
中共外交部發言人華春瑩在社交平台「X」貼出一張會場照片，雖然習近平不見了，但華春瑩仍在配圖文字上寫道：「習近平主席在2023年金磚工商論壇閉幕儀式上發表講話。」 取材華春瑩X平台貼圖

大陸官方未對習近平缺席該論壇，給出解釋。在前身為推特的社交媒體平台X上，大陸外交部發言人華春瑩貼出一張會場照片。照片中沒習近平演講身影，但華春瑩還是在配圖文字上稱，「習近平主席在2023年金磚工商論壇閉幕儀式上發表了講話。」

對此，美國「德國馬歇爾基金會」印太項目主任葛來儀說，「習近平沒能出現在金磚工商論壇上，是否有什麼不對勁？」

金磚五國（BRICS）原由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，5國擁有世界財富的4分之1，中共駐南非大使陳曉東上周曾說，金磚國家已成全球新興市場和發展中國家合作的重要平台，「日益成為捍衛國際公平正義的中堅力量。」據此次峰會東道國南非表示，現已有40個國家希望加入金磚集團。

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