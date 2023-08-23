快刀斬亂麻 為我國外交留點最後尊嚴

【文．譚再利】

在我國外交戰場上，日前再次傳來噩耗。「中美洲議會」（PARLACEN）於8月21日強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排我納中」案。我外交部於22日對此表達嚴正抗議，為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出「中美洲議會」。

「中美洲議會」是由中美洲6個國家(瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、多明尼加、巴拿馬)所選出的120名議員組成，我國於1999年以觀察員身分加入，其他的觀察員是區域外的墨西哥、委內瑞拉、波多黎各及摩洛哥。雖然多年來我國致力於與各會員國推動多項雙邊及區域合作計畫，但這些會員國除了瓜地馬拉自2017年起紛紛與我斷交。

瓜地馬拉 已現警訊

當前值得蔡政府關注的另一個潛在外交挫敗就是瓜地馬拉。甫於日前當選瓜國總統的阿雷巴洛，其立場普遍被認為是相對「親中」及持搖擺態度；他曾表示當選後將拓展對北京的關係，但也說無意改變台瓜邦交。大陸外交部已向他招手喊話，希望瓜國新政府作出「正確決斷」。

阿雷巴洛曾強調，「維繫與台灣邦交及發展與中國的經貿關係並不衝突」。這句話聽起來對台灣可謂耳熟能詳，試問世界上哪有這麼「好康的代誌」？過去許多與我國斷交的國家，不是都有這種「腳踏兩條船」的想法？有報導指出，瓜國政治腐敗，社會不安，司法淪喪，貪官汙吏橫行，正陷入糧食危機與暴力猖獗危境，因此最需要的就是「錢」。

宏都拉斯 殷鑑不遠

與瓜國面臨相同困境的不正是今年3月才與我斷交的宏都拉斯嗎？去年初宏國副總統納斯拉雅即透露，在賴清德副總統去年1月參加總統卡蕬楚就職典禮前，宏國就向台灣索討20億美元，因台灣沒有答應要求，卡氏在就職典禮上刻意忽視賴所率領的代表團。卡蕬楚曾表示，宏國的發展不能長期只靠援助，與北京建交將開啟投資與貿易的「另一個選項」。

自蔡英文總統於2016年就職後，我國已接連失去9個友邦。如果瓜國也棄我而去，我在中美洲將僅剩貝里斯一個友邦，全球也只剩下12個邦交國。如此像雪崩般的斷交潮，尤其是在中美洲戰場上的節節敗退，真是讓人不忍卒睹。被形容是「斷交部長」的吳釗燮，曾多次強調「會負起相關政治責任」，但如今仍是屹立不搖、好官我自為之，真可算是外交史上的奇葩。

過去曾經有外交官警告，若民進黨繼續執政，台灣將會繼續失去邦交國，甚至出現「零邦交」。有台獨人士指出，「零邦交，就可以用台灣名義與外國建交」；也有深綠大老逆向思考的認為，「如果中華民國邦交國斷完，台灣就可以獨立了」；更為不可思議的是，曾當過行政院長的游錫堃卻說，「可以遺憾，不必生氣。因為『中華民國』的邦交國少之又少時，『台灣』的邦交國就會出現。」游因而被媒體形容為「當代阿Q」。殊不知屆時台灣就變成了「國際孤兒」！

英國前首相邱吉爾曾說，「這個世界沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。」回顧過去與許多國家斷交的痛苦經驗和教訓，新任瓜地馬拉總統的搖擺立場，根本是在等台灣「喊價」，甚至已經「獅子大開口」。期盼在瓜國有斷交跡象前，蔡政府及外交部要像退出「中美洲議會」那樣果斷，快刀斬亂麻的先宣布與瓜國斷交，為我們的外交留一點最後的尊嚴。※以上言論不代表獨家報導集團立場※