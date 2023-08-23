核汙水排海134萬立方米 日增100噸排放30年 日漁民：盼子孫還能捕魚

【文．邢雲】

日本政府決定24日起將福島核電站汙水排海，據東京電力公司（東電）網站資訊顯示，截至8月3日福島核電站廠區內1000多個儲水罐中，核污染水超過134萬立方米，為冷卻熔融核燃料每天還會新增約100噸核污染水。按東電計畫，經過處理和稀釋的核污染水將通過一條約1公里長的海底隧道排放入海，排放時間長達30年。

日本不顧鄰近多國抗議，決定24日起將受核射的汙水排放入海，排放工作由日本處理，東電為此特別製作「多核素處理設備」（ALPS），也就是將含有福島第一核電站事故產生的放射性物質的污水，經過淨化處理，把除了氚以外的放射性物質，淨化至低於監管水平的水，稱「ALPS處理水」。

儘管如此，《澎湃新聞》報導，東電的ALPS也多次出問題。韓國政府5月曾派考察團赴福島獲取資料顯示，ALPS從2013年至去年共發生8次故障，涉及前處理設備篩檢程序、排氣篩檢程序等。今年6月ALPS又因輸水軟管破裂導致約2噸經過處理的核污染水洩漏。洩漏發生在儲水罐一個防滲漏外殼內，未流向外部，但儲水罐周邊雨水中，已測出高於正常濃度的放射性物質。

日相岸田文雄近日多次前往福島，與當地漁民溝通，但漁民反對排核汙入海計劃，擔心生計受影響，甚至說「希望自己的子孫還能捕魚」。 網易

儘管國際原子能機構7月發佈審查報告，認為排海符合國際安全標準。但對核污染水淨化裝置的長期有效性和可靠性，及資料的真實準確性，仍待日方進一步證實。

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西在報告強調，排放儲存在福島第一核電站的所謂「ALPS處理水」是日本政府「國家決策」，IAEA報告既不是「推薦」（recommendation），也不是對該政策「背書」（endorsement）。《路透》引述格羅西在日本記者俱樂部對記者表示說，「我們應認識到，這類事件以前從未發生過。」

日本民眾在得知政府決定24日啟動核汙水排海計畫後，22日前往東京首相官邸前集會抗議。 新華社

中國社會科學院海洋法專家王翰靈對《觀察者網》指出，IAEA沒有核准核污染水排放入海的權力，是日本政府主動請它做評估報告。這份報告不能說明日本核污染水排海是安全的，因為它得到的樣品和資料不全面，不能保證其檢測結果的全面、準確、客觀。

「且日本政府偷換概念，把IAEA的監督權當核准權，將其出具的報告當『護身符』。」王翰靈說，「根據《國際原子能機構規約》，IAEA職責包括援助、資訊交流、專家培訓、建造設施等，但並不包括批准、決定核污染物排放。且其並非核污染物排放入海的唯一國際監督機構，國際放射防護委員會、聯合國環境規劃署、國際海事組織、聯合國糧農組織、經合組織的核能署等機構，同時有權進行監督。」

另據日本《NHK》（日本放送協會）報導，福島縣知事內堀雅雄呼籲政府「負責到底」，希望政府在與全國漁業協會聯合會建立信任的基礎上，繼續與國際組織合作，確保排海工作的透明度。報導顯示，近月以來，日本政府官員密集到訪福島，從內閣大臣到首相，先後與漁業人士交流，以尋求理解，但雙方觀點始終在兩條平行線上。

8月20日，岸田文雄視察福島第一核電站核污染水排海設備，在之後召開的記者會上被問到，「政府是否獲得包括漁民在內相關利益團體的理解？」他迴避明確回應說，「我們收到漁民對生計的擔憂和相關要求，將繼續關注並解決這些問題。」

東京電力公司近期也不斷受到日本多個市民團體抗議，反對排核汙水入海計畫。圖為東京電力為24日啟動入海做準備。 引自央視

次日，岸田和數名漁業人士代表會面說，「非常重視漁民希望像以前一樣繼續捕魚的願望，政府承諾將為排海工作承擔全部責任，即使歷時數十年。」但日本全國漁業協會聯合會會長阪本雅信當場表明堅持反對，「唯一的願望是我們的子孫能夠繼續捕魚，希望政府能夠好好應對。」

有些福島漁民接受《央視》採訪時，也明確表示對政府和東電公司「100%不相信」。漁民說，「福島核事故發生前，東電一直說萬一發生緊急情況，他們會採取這樣那樣的措施，是並沒有）。」漁民表示，東電以前就是這樣承諾的，現在根本沒辦法相信他們。

根據日媒及日本經濟產業部所做民調，日本民眾支持排海計畫的幾乎過半，反對者占比在30%至40%之間。但就排海影響和政府職責看，輿論更偏負面。《共同社》20日民調顯示，88.1%受訪者擔心排海計畫損害日本形象和潛在經濟利益，81.9%受訪者認為日本政府解釋不充分。

排海計畫日期迫近，中共外交部昨仍強烈敦促日本撤銷錯誤決策，中共外交部副部長孫衛東也召見日本駐華大使垂秀夫，提出嚴正交涉。中港澳昨也同步宣布，禁止包括東京、福島等10都縣水產品進口。