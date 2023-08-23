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中共外交系統、政法委動員圍剿泰緬寮詐騙 緬大使：全力解救中科院博士

聯合新聞網／ 獨家報導
中共外長王毅（右2）和泰國副總理兼外長敦（左1）8月19日舉行會談，王毅直接提出共同防詐騙集團問題。 取材外交部官網
中共外長王毅（右2）和泰國副總理兼外長敦（左1）8月19日舉行會談，王毅直接提出共同防詐騙集團問題。 取材外交部官網

【文．邢雲】

網路披露大陸中科院博士遭詐騙緬北工作後，泰緬寮邊界跨境詐騙及網路賭博犯罪活動，已引起北京關注。中共外交、政法系統最近頻發文展開行動，雲南公安巡邏執法船在四國指揮部一聲令下啟航巡邏湄公河，中共駐緬大使除表明全力解救中科院博士外，多次與緬方聯繫，佈好天羅地網全力阻擊詐騙行動。

境外電信網路詐騙集團打著「高薪招聘」幌子，誘騙、恐嚇一般民眾從事詐騙活動，至今形成暴力拘禁、人口販賣等系列黑色產業鏈，最近又傳出中科院一名博士前往緬甸被騙。

為此，中共外長王毅19日與到訪的泰國副總理兼外長敦(Don Pramudwinai)會談時，提出共同打擊電信詐騙等跨國犯罪行為。中共駐汶萊大使館、駐澳大利亞珀斯總領館等多個駐外領事館近期發文，提醒公民和僑界防範電信詐騙。昨天中共駐緬甸使館透露，已和泰、寮駐緬大使會見，商定防範詐騙細節。

中共駐緬使館微信公眾號透露，本地區賭詐猖獗，三國駐緬使館對此高度關注，三國使館全力協調緬方開展搜查解救，並協助緬方加大打擊力度；並強調中泰緬寮四國警方日前在泰國清邁舉行會議，已針對打擊行動達成共識，開展嚴厲打擊行動，堅決扭轉相關犯罪高發態勢。

中共駐緬甸大使陳海（中）22日與泰國駐緬大使蒙空、寮國駐緬大使恒顯舉行三方會晤，就合作打擊本地區賭詐犯罪問題進行溝通協調。 取材外交部官網
中共駐緬甸大使陳海（中）22日與泰國駐緬大使蒙空、寮國駐緬大使恒顯舉行三方會晤，就合作打擊本地區賭詐犯罪問題進行溝通協調。 取材外交部官網

中共駐緬大使陳海除上月底和緬甸外長丹穗協調外，昨致信被騙赴緬北中科院博士的女友楊女士，表達必全力解救。據楊女士表示，去年8月16日博士被騙赴緬北至今1年，每日被強迫工作18小時，且遭嚴密監控。楊女士說，男友自中科院地球環境所畢業後從事博士後研究，博士的朋友張先生先前和博士有幾萬元債務問題，後經介紹以為去新加坡從事翻譯，但最終被騙至緬甸。

楊女士說，緬甸方要求其轉帳12萬人民幣才放人，但轉帳後發現帳戶被凍結無法轉帳，她還得知男友因此被打、關禁閉。知曉此事後，張先生的哥哥選擇報警，戶籍所在的山東派出所工作人員表示，已將此事上報中國駐緬大使館。

今年6月透過中共駐緬使館救援，大陸被詐騙到緬北民眾獲求，詐騙疑犯被押解回北京。 引中共駐緬使館官網
今年6月透過中共駐緬使館救援，大陸被詐騙到緬北民眾獲求，詐騙疑犯被押解回北京。 引中共駐緬使館官網

政法委全力動員反詐騙

和外交系統一樣忙碌的是中共政法委系統。上月底，中共中央政法委書記陳文清主持中央政法委全體會議時強調，將依法從重打擊境外電信網路詐騙等違法犯罪活動，依法從重打擊境內協同犯罪人員，堅決維護人民群眾切身利益；8月14日，中央政法委秘書長訚柏前往「國家反詐中心」調研座談，再強調要增強增大打擊力度。

8月15至16日，中、泰、緬、寮4國公安幹警部門在清邁開會，成立專項合作打擊行動中心。 央視新聞
8月15至16日，中、泰、緬、寮4國公安幹警部門在清邁開會，成立專項合作打擊行動中心。 央視新聞

為此，8月15日至16日包括中國公安部、泰國員警總署、緬甸員警總部、寮國公安部4國，在泰國清邁聯合舉行專項合作打擊行動啟動會。各方決定，在清邁組建專項行動綜合協調中心，針對賭詐猖獗區域設聯合行動點，堅決扭轉人口販運及綁架、拘禁等犯罪高發態勢。

昨（22）日上午聯合巡邏執法編隊從雲南的景哈碼頭啟航，圖為參加聯合巡邏執法的緬方171執法艇。 引自觀察者網
昨（22）日上午聯合巡邏執法編隊從雲南的景哈碼頭啟航，圖為參加聯合巡邏執法的緬方171執法艇。 引自觀察者網

同時，昨（22）日上午9點，由3艘中方執法艇、1艘寮方執法船和1艘緬方執法艇組成的聯合巡邏執法編隊，從雲南省西雙版納傣族自治州景哈碼頭啟航，標誌第132次中寮緬泰湄公河聯合巡邏執法行動正式啟動。

緬北詐騙集團形之有年，之所以形成產業鏈很大原因是，在豐厚利潤驅使下，上下游業者、官方、甚至警察都沆瀣一氣，過去單靠泰、緬、寮各自力量各自為政，根本難以撼動盤根錯節的黑幫勢力，如今北京介入，反詐騙或可收一定成效。

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