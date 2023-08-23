館長直播怒槓4成支持度「狗民調」 賴清德總統聲量三連霸
【文．林齊萩】
2024總統大選逐漸進入白熱化階段，最新一波民調顯示，賴清德支持度逼近4成，網紅館長陳之漢對此很不以為然，索性直播抽樣2.6萬人，結果顯示「92%不支持賴清德」，掀起網友熱議。根據QuickseeK總統大選每日情報總統參選人聲量排名，8/22到8/23的潛在候選人聲量排名，賴清德，聲量為31,632，其次是柯文哲，聲量是26,744，第三名是郭台銘，聲量為20,555，第四名是侯友宜，聲量是20,337。
根據QuickseeK最新調查，賴清德與柯文哲的聲量仍分居前兩名，網路討論聚焦在ptt政治黑特板一則「館長取樣2.6萬人『92%不支持賴清德』 怒轟：哪來4成支持度」。根據《美麗島電子報》最新一波民調顯示，賴清德支持度39.4%。館長認為不可信，質疑坊間民調抽樣數有問題，甚至怒轟「狗民調」、「自慰民調」，於是便在直播聊天室直接做起民調，抽樣數逾2.6萬人，結果顯示「92%不支持賴清德」，館長依此怒噴「哪來40%左右的人支持他（賴清德）？」言論一出，掀起網友熱議，討論聲量達5875筆。有網友說「他就是來諷刺有明顯機構效應的民調」，也有網友酸「笑死了，會看你的都是同溫層，哪裡準」、「會看館長的直播本來就是柯粉居多啊」，有網友則說「我代表柯粉，拜託館長行行好，閉嘴好嗎」。
此外，「賴清德當選台灣會垮？柯文哲斷言外資全跑光」、「徐耀昌誇賴清德直批：泛藍根本是笑話」的討論聲量各有3829筆、1584筆，都順勢推高了賴清德的聲量。
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