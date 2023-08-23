李玟生前遭《好聲音》惡整 甄妮怒揭「柳副導下毒手」

【文．林齊萩】

知名歌手李玟CoCo於7月離世，傳出她生前疑遭節目《中國好聲音》霸凌，控訴的錄音檔曝光後，儘管製作單位出面強調音檔遭「惡意剪輯」，但仍止不住怒火，各界將砲火對準柳姓女副導。與李玟有超過20年交情的歌手甄妮連續多天發文為她抱屈，今（22日）更直指「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停板」。

2022年，《中國好聲音》曾找來李玟當節目導師，期間她因抗議賽制不公與節目組起爭執，事後節目組明知她有腿傷，卻特意把一同表演的學員王澤鵬安排到較遠的站位，讓李玟只能獨自一人站在舞台上硬撐，最後跌坐在地。

甄妮得知李玟的處境後，不捨表示：「歌迷心目中的寶貝歌手，竟然被《好聲音》那班市儈混蛋霸凌，請問你肯不肯？居然沒人拯救，太心酸，太心疼，太心疼」、「犧牲的太不值，傻孩子」。

甄妮坦言，這幾天她想了很多事，睡也睡不好，之所以每天密集發文，是擔心「再不加緊腳步，人們就淡忘了，也就失去討回公道的機會了。」她在臉書開轟：「參與『好聲音』的每一位都欠缺良知，為名為利不擇手段，即使同行亦侮辱他們自己的本職，看不起」、「不見棺材不落淚。現在道歉太遲了。」

甄妮在自己的臉書留言加碼砲轟《好聲音》。 翻攝自甄妮臉書

在傳出霸凌李玟的人就是節目女副導後，甄妮又發文：「信不信由你，良心有多『冷』，壞人有多『壞』」。接著甄妮更直接爆料：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版」，甚至撂下狠話：「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧」。

有中國網友挖出，被控帶頭霸凌李玟的女副導演後台頗硬，不僅是富三代，還是《好聲音》主辦方公司的股東，家世背景強大。