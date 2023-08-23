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疫後護理離職潮擴大 北部醫院驚見「關床」

聯合新聞網／ 獨家報導
國民黨立委葉毓蘭今在臉書呼籲，政府應正視、改善惡化的醫療職場環境。 取自立法委員游毓蘭臉書
國民黨立委葉毓蘭今在臉書呼籲，政府應正視、改善惡化的醫療職場環境。 取自立法委員游毓蘭臉書

【文．林齊萩】

新冠肺炎疫情後，護理人員離職潮擴大，各大醫院因護理人力不足，導致院內「有床沒人」，媒體報導，北部醫院更出現「關床潮」，大型醫院平均關床8％至10％。依據衛福部資料推估，明年護理人力缺口將達到1.5萬至2.4萬人。衛福部長薛瑞元今（22日）坦承，今年護理人員離職率確實較高，不過，護理人員考試下月放榜，屆時就會補進新血。

新冠疫後，掀起護理人員離職潮，而且有擴大趨勢。根據中華民國全國護理師公會統計，今年1到5月，護理師人數就從18萬7519人，下降到18萬5901人，光是近半年就有1726名護理師離職。衛福部「未來十年護產人力供需評估研究」也指出，2024年護理人力缺口將達到1.5萬至2.4萬人。醫護人力短缺下，迫使醫院不得不「關床」，以符合法規，直接衝擊病患就醫權益。

據《中國時報》報導，這波「關床潮」以醫學中心集中的北部為重災區，大型醫院平均關了8％至10％病床，台北馬偕醫院關了200床、振興醫院關床逾100床，其他醫院也關床40至50床、新北板橋亞東醫院關了5％至10％，而北市聯醫開床率也無法達到100％。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳指出，人力短缺原因是勞動條件太差，不僅低薪，資方也不遵守勞動法規，導致第一線人員不斷超時工作。陳玉鳳更舉日本為例，指該國為留住護理人力，2022年2至9月間發給護理人員每月日幣4000元的防疫津貼，約薪資的1％。去年10月起，又從健保預算撥給每名護理人員每月日幣1.2萬元，等同加薪3％。陳玉鳳呼籲政府借鏡日本，提高護理師待遇。

國民黨立委葉毓蘭今也在臉書表示，頻接到民眾陳情，反映親人罹病卻久候不到病床，這已經是許多醫院共同的問題。她要求政府應正視、改善惡化的醫療職場環境，提高薪資待遇、降低護病比、杜絕超時工作，白衣天使們才能提供全人的醫療照護。

根據媒體報導，面對醫護離職潮的衝擊，新北有診所想出奇招留人，讓所有員工每天工時8小時，每月只要上班18天，等於彈性周休3日。

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