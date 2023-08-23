南航9月起恢復桃園-武漢、桃園-鄭州兩條航線
【文．宋秉忠】
中國南方航空今（22)日宣布，將於9月22日起，每週五恢復武漢往返兩岸的航班；9月26日起，每週二、週四、週六恢復鄭州往返兩岸的航班。
南航從今年初持續恢復多條兩岸航線，目前從桃園直飛廣州、深圳、上海三個航點，加上9月將開航的武漢、鄭州航線，通航點增加為5座城市，每周往返共48班次。
廣州為南航最大航空樞紐，可經此中轉大陸其他城市及歐美紐澳等地；南航將繼續推出各種增值服務，包括行李預購、付費選座、一人多座等廣受消費者好評的產品。
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