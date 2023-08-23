疫後航空產業爆發 漢翔營收及獲利創新高

【文．宋秉忠】

疫後，全球航空市場復甦，民用飛機需求爆增，生產機身及發動機零件的漢翔公司營收及獲利雙雙創下歷史新高；上半年營收超過195億美元、年增48%，每股盈餘（EPS）1.38元，年增62%。

根據國際航空運輸協會(IATA)最新調查結果，截至今年5月底，相較於疫情前，全球航空客運量復甦達96%；依據全球兩大民用飛機製造商波音及空中巴士預估2023至2025年間，全球航空運輸量應可回復到疫情前水準。

長期來看，波音與空中巴士皆預測未來20年(2023~2042)新機需求超過40000架，將可強力帶動全球民用航空市場成長。

而作為漢翔三大業務收入來的民用飛機、軍用飛機、儲能發電，今年以來，都傳出好消息。

在民用飛機方面，漢翔從年初以來成功爭取數家國際知名航空大廠的多款暢銷機種零組件合約，可望挹注超過百億營收；發動機業務除了先前已發布過的拿下美國發動機大廠十年長約與多項發動機零組件四年合約，可帶來370億元，漢翔另於6月巴黎航展期間，與英國知名發動機大廠針對商務噴射機發動機壓縮段鑄件簽約，成功從歐美市場中搶下業務，合約期程至民國120年，可進帳約5億元。

軍用業務方面，勇鷹號高教機進入量產交機高峰，112年度預計交機17架，並將依約於115年完成66架交機；而F-16構改升級案將於年底完成139架機的性能提升，順利結案。

在能源業務方面，業務量較去年同期成長7倍，台電通霄案廠已進商轉階段、中油自用發電能源業務案達完工目標，台中廠區的儲能系統第一案場自110年建置以來，每月持續創造穩定營收，沙鹿廠區第二、第三案場，預計下半年上線營運，增添成長動能。

漢翔總經理馬萬鈞形容疫後航空產業結構由「金字塔」變成「起司」，缺人缺料的下游供應商形成「坑洞」，練好內功的漢翔順勢填補空檔。 記者宋秉忠攝

疫情三年，全球民用機市場大萎縮，漢翔因為有軍用業務支撐，因此並未裁員，等到疫情結束，趁著全球次級供應商缺人、缺料的「時間差」，漢翔業務團隊大舉出動，搶下大筆訂單，為疫後復甦打下基礎。

漢翔總經理馬萬鈞22日在法說會上表示，目前關於全球航空產業的復甦有兩種看法，一種認為已經復甦，一種認為復甦不如預期，而這兩種看法都對；因為從產業結構看，金字塔頂端的系統商如波音、空巴，訂單量都已經恢復到疫前，但下游的供應商因為疫情等因素的影響，缺人缺料而形成的斷鏈現象並未完全恢復，因此無法充分滿足系統商的訂單需求。

馬萬鈞表示，疫情期間，漢翔的民用業務也受到影響，但因為有「國機國造」的政策支持，軍用業務填補了民用業務的空缺，例如，2019年軍用業務的營收占比為41％，2020年增至59%；民用業務營收占比則由58%降至40%；2022年軍用業務營收占比更增至57%，民用業務占比則降至38%。

正因為有軍用業務的支撐，漢翔才能在疫情期間不裁員並適度投資新設備，疫情後，才能利用下游供應商缺人缺料的空檔，取代原有供應商，就像馬萬鈞形容的，疫後，全球航空產業結構由「金字塔」變成「起司」（坑坑洞洞），缺人缺料的供應商就是這些「坑坑洞洞」，而早已準備好的漢翔就順勢填補這些「坑洞」。