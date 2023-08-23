抓在野黨闖紅燈 不抓執政黨酒駕？

【文．詹江村】

最新民調，侯友宜加上柯文哲支持度還小於賴清德；2024已成垃圾時間，政黨輪替終究無望？

面對民進黨的攻擊，柯文哲並非金剛不壞；有一些是柯團隊自己經驗不足，譬如明明不是空姐，cosplay一下就號稱「空姐應援團」；有一些則是國家力量選擇性的檢驗，高虹安案的確在年輕選民心中，產生了效果。

完整的起訴書內容被洩漏給綠媒，可見起訴高虹安的檢察官，或者作證的其他被告，早有人與綠營暗通款曲。然而，即便是根據綠媒所報導的起訴書，主導加班費制度的高虹安前助理在line上坦承：「對，大部分（立委辦公室）都會把加班費報滿，但大部分這筆加班費，助理都沒份」、「都是拿助理人頭領出，再退現金」。

先不講這算不算貪污，為什麼一個「大部分」立委辦公室都使用的模式，到了高虹安要跟民進黨競爭新竹市長的時候，才突然爆發？台灣當下「選擇性檢驗」的情況非常明顯，有權力的執政黨不被檢驗，而與執政黨競爭的在野者被放大針對，在高虹安案得到證明。

一個人闖紅燈，不能跟警察說別人也有你為什麼不去抓；但如果警察只抓在野黨闖紅燈，而對執政黨酒駕視若無堵，這樣的台灣還是民主國家嗎？

先講結論，只要法院是公正的，高虹安一定會無罪。立法院每個月，給每個委員辦公室8萬8267元的加班費額度，而高虹安所沿用的這套「李俊俋制度」，只是先保障助理實際在辦公室、跟行程的加班費；把這部分報完了若還有剩餘，則以認定助理「在外加班」的方式報滿。

北檢說高虹安「虛報」加班費，是因為高虹安沒有實際去詢問助理有無加班、何時加班；但以民代助理的工作情形，任何一位助理都找得出理由把加班費報好報滿（看臉書也是蒐集資料加班），所以高虹安不去詢問助理加班的內容，不能作為「沒有加班」的理由。

那麼，既然助理確實有加班，回捐有沒有罪呢？各政黨的不分區立委都有公職分攤金或者募款額，這不也是黨主席強迫不分區立委「回捐」薪水嗎？如果高虹安有罪，那是不是台灣主要政黨的歷任主席，也都要一起去坐牢？

所以，高虹安案很明顯是政治起訴，但也成功把柯文哲打到跟侯友宜平手，而讓賴清德遙遙領先。說實在，現在也很少人在乎郭台銘選不選了，郭台銘參選是保送賴清德，不參選也一樣是賴清德獲勝，郭董你真的有錢沒地方花，那就怎麼開心怎麼做吧！

但如果還要在垃圾時間「死馬當活馬醫」，侯、柯、郭三人還是要找出一個「融為一體」的方式，就算是到媽祖廟擲筊也好，總是要給在野陣營一個希望！※以上言論不代表獨家報導立場※