日本核汙入海 中港齊發聲 促日糾正錯誤決定

【文．邢雲】

日本政府決定8月24日將核汙染水排入海中，中共外交部發言人汪文斌在例行記者會中「強烈敦促」日方糾正錯誤決定，撤銷核污染水排海計畫；香港特區政府環境及生態局長謝展寰則表示，24日起禁止東京、福島等10都、縣水產品進口。

中共外交部發言人汪文斌說，日本政府不顧國際社會嚴重關切和堅決反對，執意宣佈8月24日啟動福島核污染水排海，公然向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利淩駕于全人類長遠福祉之上，此舉極端自私極不負責任。中方嚴重關切並強烈反對已向日方提出嚴正交涉。

汪文斌指出，兩年多來，福島核污染水排海計畫的正當性、合法性、安全性一直受到國際社會質疑。日方未解決國際社會關於核污染水淨化裝置長期可靠性、核污染水資料真實準確性、排海監測安排的有效性等重大關切，中方等利益攸關方多次指出，如果核污染水是安全的，就沒必要排，如果不安全就更不應該排。

汪文斌說，日本強推核污染水排海不正當、不合理、不必要。令人遺憾的是日方對國際呼聲置若罔聞，處心積慮營造排海安全無害的假像，甚至對表達正當關切的鄰國無理指責，所作所為已引發周邊國家及國內民眾的強烈憤慨。海洋是全人類的共同財產，不能任由日方傾倒核污染水。

香港特首李家超對日本排核汙水入計畫說，「我強烈反對！」港府今宣布，禁止東京等10都縣水產品禁口。 新浪網

汪文斌表示，中方強烈敦促日方糾正錯誤決定撤銷核污染水排海計畫，以真誠態度同周邊鄰國善意溝通，以負責任方式處置核污染水，接受嚴格國際監督。中方將採取一切必要措施維護海洋環境，維護食品安全和公眾健康。

此外，港府環境及生態局長謝展寰今日（22日）表示，港府自8月24日起，禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉10個都、縣水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。

香港特首李家超也指出，日本政府這個史無前例、長達30年的大量排放核廢水的決定和做法，不顧對食物安全所造成無法排除的風險和難以回復的海洋環境污染及破壞，是不負責任的把自身問題強施於他人身上，「我強烈反對。」港府早前就表示，一旦日方啟動排放核廢水，會即時禁止源自東京等10個都縣的水產品進口。