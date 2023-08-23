遭騙女醫與警合作釣魚活逮18歲女學生車手 帶「你就白癡0986」證件

【文．江木騰】

台北市士林警分局接獲一名約50歲李姓女醫師遭詐騙報案，警方進而與她合作，成功逮捕了18歲的黃姓女學生，並在當場查扣了她的手機，及詐騙集團提供的假野村營業員「0987」（諧音「你就白癡」）工作證。

被逮捕的18歲黃姓女學生她在就讀台南某知名專科學校，目前升上專四年級擁有一頭長髮，看起來相當清秀。然而，這個暑假她卻兼差當起詐騙集團的車手。面對警方的詢問，她坦承只是為了賺錢，表示這是她第一次犯案。但警方的調查顯示，她的取款紀錄相當頻繁，甚至遠赴澎湖、金門等地。

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經調查，李女幾個月前在一個臉書投資理財群組中投資，已付出了超過70多萬元，今年8月初，她警覺整件事感到不對勁，最終在警局報案合作釣魚，在被害人再次面交詐騙集團時，成功逮捕車手18歲的黃姓女學生，當場查扣了她的手機，以及詐騙集團提供的假野村營業員工作證。值得注意的是，黃女的工作證編號竟然是「0987」，諧音如同「你就白癡」。

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此案件審理後，黃女被依《洗錢防制法》以及詐欺罪嫌被移送法辦。士林警分局長黃水願表示，警方高度重視青少年參與詐騙案件，致力於保護年輕學子，防止他們被詐騙集團利用參與不法行為。在青少年專案的協助下，詐騙案件的數量有所減少，警方也將持續加強詐騙宣導，以保障市民財產安全。