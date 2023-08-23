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趙春山：對台軍演和中美有關 ECFA是針對台灣

聯合新聞網／ 獨家報導
淡大榮譽教授趙春山認為，大陸不在乎總統大選誰當選，大陸認為已掌握兩岸主動權。 邢雲攝
淡大榮譽教授趙春山認為，大陸不在乎總統大選誰當選，大陸認為已掌握兩岸主動權。 邢雲攝

【文．邢雲】

中共近期對台動作多，尤其副總統賴清德「訪美」後，在台海「戰備警巡」，繼之貿易壁壘調查，接著國台辦再提中止ECFA議題，淡大大陸所榮譽教授趙春山認為，2024大選前兩岸有3觀念可釐清，一是北京不在乎台灣大選誰當選；二是對台軍演和中美關係有關；三是大陸內部經濟出問題，是否與ECFA有關外界可討論。

中共展望雜誌社主辦的「當前中共內外政經情勢論壇」，今（22）日下午在台大校友會館舉行，針對中共20大後大陸政經情勢、外交、對台等問題，邀專家與會。主持人趙春山指出，不少人總解讀大陸許多動作是針對明年大選，實際不是這樣。日前才在成都出席「兩岸關係研討會」的趙春山說，廈大台研院教授劉國深的話，大家可聽聽，「王滬寧是他導師，劉國深與王關係很密切。」

劉國深表示，兩岸關係主動權牢牢掌握在大陸手中，展望台灣明年大選，「台灣誰當選，其實都沒太大意義，重要的是對台灣社會的繁榮穩定發展，到底有多大幫助，這是繁榮與衰敗的問題。」

淡大大陸所教授張五岳表示，他不認為大陸會中止ECFA，但經貿要求公平、強化輸入產品檢疫應會是重點。 邢雲攝
淡大大陸所教授張五岳表示，他不認為大陸會中止ECFA，但經貿要求公平、強化輸入產品檢疫應會是重點。 邢雲攝

展望未來兩岸關係，劉國深認為，「不僅看台灣內外環境變化，也要檢討台、美發生什麼事，最關鍵是看大陸自身的發展進步。」趙春山說，「台灣選舉誰當選，誰在乎？」但他提醒，大陸經濟發展照《華爾街日報》說法叫做「詭異」，似乎投資、進出口、消費「三駕馬車」都出了問題。大陸有文章稱，兩岸一旦中止ECFA，大陸可回流資金1100億美元，但是否如此外界可討論。

淡大陸研所教授張五岳認為ECFA不會中止，畢竟大陸對台貿易壁壘調查項目2509項，ECFA才539項。中止ECFA只是讓過去不用繳稅的商品變成要繳稅，對台灣影響一年估計約10億美元。他認為大陸不會透過ECFA手段對台，但會從公平貿易、海關檢疫等手段強化處理，但更重要是中美對抗下的台海議題。

張五岳說，美中博弈唯一最可能擦槍走火的是台海問題，經貿不會、科技也不會。從去年美眾院議長裴洛西訪台、今年4月「蔡麥會」、8月賴清德「過境訪美」，中共透過軍演對美表明堅定抗衡立場，如今機艦越台海中線成常態，近期再加經貿手段，「避免誤判，防範擦槍走火」成兩國最緊要的事，如何做到「效益極大化、威脅極小化」應是兩國決策層思考重點。

台大政治系教授張登及（左1）說，目前台海形勢比1996年的「台海危機」更嚴重，台灣不應掉以輕心。 邢雲攝
台大政治系教授張登及（左1）說，目前台海形勢比1996年的「台海危機」更嚴重，台灣不應掉以輕心。 邢雲攝

至於明年總統大選，張五岳認為若民進黨續執政，兩岸不可能恢復對話，或簽署任何協議，兩岸除民間交流外，主要恐怕就是「管控意外」的功能。

至於中美是否修好？張五岳表示，中美最大歧見是，美卿布林肯認為，「台海衝突不是中國內政」，但中共外交部反諷，「美國該認真上上歷史課！」北京很清楚面對美國就是要「和戰兩手」，「明確底線思維」，美國或會犧牲台灣利益，以確保美國國家利益。至於美國多位高官陸續訪華，中美都清楚效益不明顯，最終仍看中共外長王毅是否應邀赴美訪問，張五岳估計是8月底、9月初。

台大政治系教授張登及指出，中美關係是從川普時代的「極限施壓」，轉變到如今的「升級版圍堵」，也就是「小院高牆」做法擴大化。他說，中共20大後北京開始實施「首腦外交」，算是對美國及同盟國反「圍堵」的「突圍」；其後才有所謂「大國競爭」、「全領域競爭」，如俄烏戰事提出「中國立場」3文件，撮合沙伊關係，在全球勸和促談，走中國特色的既定大國外交路線。

張登及認為，從美國亞太助卿康達6月訪北京後，兩國建「護欄」目的很明顯，就是讓雙邊關係不再像川普時期如同「自由落體」，但數批官員訪問下來，北京顯然認為「護欄」效益不高，因此不管9月9日在新德里召開G20峰會或11月舊金山的APEC峰會，「習拜會」能否舉行，能否達到降溫效果，北京也在觀望。

最近美國對陸限制，從半導體、科技產業，到如今傳出連電動車鋰電池、輪胎都要限制出售到美國，張登及說，「這已不是卡脖子，而是不讓你呼吸。」他認為中美仍會維持「鬥而不破」局面，但中美關係惡化導致的現階段台海形勢，無疑比1996年「台海危機」更嚴峻。

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