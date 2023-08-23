中美洲議會通過「排台納中」 外交部譴責宣布即起退出

【文．林齊萩】

中美洲議會（Parlacen）強行通過尼加拉瓜黨團提出的「排台納中」案，我外交部今（22日）對此表達最嚴正抗議，並強調為維護國家主權及尊嚴，決定自即日起正式退出中美洲議會，而台灣以觀察員參與中美洲議會近25年也劃下句點。

中美洲議會成立於1991年，是中美洲統合體（SICA）的立法機構，共有6個成員國，我國自1999年起成為中美洲議會的區域外觀察員。目前6個成員國僅剩瓜地馬拉仍承認台灣，其他包括薩爾瓦多、宏都拉斯、尼加拉瓜、巴拿馬、多明尼加等5國，均已與台灣斷交。

今年6月，尼加拉瓜向中美洲議會提案，要求撤銷台灣的永久觀察員地位，轉由中國全國人大取代。提案經由中美洲議會外交關係委員會審議後，21日在尼加拉瓜首都馬納瓜舉行的120名議員全體會議中正式表決通過。

外交部今發表聲明表示，對於中國不斷以各種手段打壓我國際參與空間，企圖公然干預我國民主選舉進程，我方不會屈服於中國文攻武嚇。外交部也痛批尼加拉瓜黨團及部分親中議員扈從中國排我陰謀，罔顧我國對該議會及中美洲區域統合與發展的長期貢獻，不惜分化議會內部團結、破壞中美洲地區民主及和諧，執意推動並慫恿中美洲議會通過極具爭議的「排我納中」案。

外交部發言人劉永健在例行記者說明會上表示，我國與中美洲議會中的唯一邦交國瓜地馬拉邦誼穩固如昔，每一個國際組織的章程與入會規定都不相同，不可一概而論，我國退出中美洲議會，對我國在中美洲統合體與中美洲銀行的運作沒有影響。

對於我退出中美洲議會，國民黨表示是重大的外交挫敗，並質疑民進黨政府毫無實際作為。立法院民進黨團則對中美洲議會通過「排我納中」表達強烈譴責。