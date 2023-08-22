車禍死亡人數比日本多 日網紅批：台灣人不覺得丟臉嗎？

聯合新聞網／ 獨家報導
日籍網紅Iku老師自嘲是被最多台灣人說滾回日本的日本人。 取自I Iku老師/Ikulaoshi臉書
日籍網紅Iku老師自嘲是被最多台灣人說滾回日本的日本人。 取自I Iku老師/Ikulaoshi臉書

【文．林齊萩】

路權團體號召的「還路於民大遊行」日前在大雨中登場，除了各黨政治人物出席外，經常拍攝台日文化差異的日籍網紅「Iku老師」也上台助講。他沉痛表示，台灣車禍死亡人數超越日本，甚至被稱為行人地獄，「你們不覺得丟臉嗎？」活動結束後，Iku老師將上台影片上傳臉書，提及「我要改變台灣，為了你我的孩子，我會講下去」。

本名佐藤生的Iku老師在活動開始前登台演講，開場便自嘲是「被最多台灣人說滾回去日本的日本人」。他直言：「講實話不行嗎？台灣的交通爛得要死」，並語重心長地表示，台灣的高科技發展、醫療很棒，但交通卻落後日本20、30年，認為台灣需要的是根本性的改革、根本性的改變。

Iku老師與妻兒在台灣生活超過13年，出版過不少日文教學的漫畫書，臉書上常分享台灣的生活點滴，有26萬名粉絲按讚追蹤，還獲評為「台灣人氣最旺的外籍YouTuber」。他曾在臉書批評台灣的交通政策，引發網路熱議。

Iku老師認為，台灣的交通需要根本性的改革，像駕照要定期換發，強制規範人行道等。他強調：「為了國民安全，就是要做人行道」，對網路上對他的酸言酸語，Iku老師表示，「我也覺得講實話非常痛苦，很多人罵我，但是我也是台灣人的爸爸」。他表示，希望到了自己孩子的那一代，台灣的交通問題能有所改善。對於Iku老師以實際行動支持「還路於民」，網友們紛紛在底下留言，「感謝lku 老師願意為了台灣交通盡一份心力。」、「台灣需要你」。

Iku老師受邀在「還路於民大遊行」活動前助講。 取自I Iku老師/Ikulaoshi臉書
Iku老師受邀在「還路於民大遊行」活動前助講。 取自I Iku老師/Ikulaoshi臉書

交通部長王國材日前承諾，將砸100億元，明年底前完成全台600處易肇事路口改善，但各界仍質疑聲不斷。時代力量立法委員邱顯智先前就批評行政院推出的「行人交通安全政策綱領」計畫模糊、沒有具體方法、看不到改變的決心，台灣仍難以脫離行人地獄。也質疑600處盤點出來後要怎麼改善，完全隻字未提。

根據雅虎奇摩對台灣人行道滿意的網路民調顯示，截至22日為止，不滿意超過半數，顯示多數台灣人依舊活在行人地獄的恐懼中。

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