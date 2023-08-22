防範中國空襲 印度東北部疑似部署S-400

聯合新聞網／ 獨家報導
疑似部署在印度東北部的S-400系統導彈發射車。 取自「印度國防研究」網站
疑似部署在印度東北部的S-400系統導彈發射車。 取自「印度國防研究」網站

獨家報導 記者楊俊斌／綜合報導

印度軍事資訊網站「印度國防研究」（IRDW）20日稱，社交媒體X上出現的一張照片顯示，印度空軍疑似已在印度東北部某地部署S-400防空系統，以加強印度對所謂「阿魯納恰爾邦」（中國藏南地區）和阿薩姆邦的防禦體系。

「印度國防研究」提到，社交媒體X上流傳的圖片中出現的是印軍S-400防空系統的51P6A發射車；51P6A發射車可運輸併發射射程400公里的40N6E導彈以及射程120公里的9M96E2導彈，印度空軍已從俄羅斯採購一定數量40N6E和9M96E2導彈，這些導彈可攔截多種類型的空中目標。

儘管印軍S-400飛彈照片的確切拍攝地點仍然未知，但其很可能拍攝於印度東北部地區某地，這一地區靠近連接印度本土與東北部地區的狹長走廊，具有戰略意義。

「印度國防研究」聲稱，在此部署S-400可以補強印度對阿魯納恰爾邦（中國藏南地區）和阿薩姆邦的「防禦漏洞」，應對中國可能發起的空襲。

此外，「印度防務新聞」網站15日還曾援引俄羅斯國際文傳電訊社消息稱，負責俄國防出口的高級官員表示，俄將在2024年前向印度再交付兩套S-400防空系統。

《印度時報》於2022年7月25日報導，新的S-400地對空導彈系統中隊將被部署在印度與中國接壤的北部邊境地區。中國戰機正加強在中印邊境地區的活動，屆時「印度在遠距離探測和摧毀敵方戰鬥機、戰略轟炸機、導彈和無人機的能力將得到另一次重大提升」。

北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰當時在接受《環球時報》採訪時表示，印度將第一個S-400地對空導彈系統中隊部署到印巴邊境，第二個部署到中印邊境，並非簡單的布防調整，而是中長期規劃的一部分，反映出印度軍方提出的「兩線作戰」整體軍事部署和對華戰略。

錢峰表示，印度在邊境部署S-400系統不會改變中印雙方在邊境的實力對比，中方在武器裝備、遠程機動能力和後勤保障方面，仍對印佔據很大優勢。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

【Daily Podcast】北京地產龍頭「SOHO中國」欠稅案，下一個暴雷黑洞？／印度稻米出口禁令，如何影響全球糧食安全？／日本將排放核處理水

礦業巨擘必和必拓獲利大減37% 受中國需求下滑拖累

紅鏈搶蘋單／台廠應變 強化非陸布局

金磚國峰會 聚焦擴大陣線

相關新聞

共軍小航母 075型兩棲戰艦排水量4萬噸 高20層樓

中國兩棲攻擊艦075型軍艦被稱作小航母，排水量4萬噸級，高度達相當20層樓。075兩棲攻擊艦「海南艦」有多個稱號，甚至有著「海軍二當家」的霸氣綽號，兩棲攻擊艦主要是多用途作戰，能夠運輸坦克，裝甲戰車登陸部隊的兵力，還能運輸戰鬥機、氣墊船、登陸艇等。

沒證據也敢開「嗆」 小英造成館長治國

網紅「館長」陳之漢15日晚間直播指控2020年8月遭槍擊「認定就是民進黨開的槍」，點名民進黨立委陳明文、余天等人與對他開槍的寶和會有關，更放話說，「民進黨你不告我，你就是孬種」，對此，民進黨昨（16）日決定提告誹謗，館長得知後，今（17）日在臉書發文說，「人生最棒一天，感謝民進黨對我提告」。

兩岸關係研討會 孫亞夫：戰爭與和平不簡戰 修憲就是法理台獨 跨越紅線

大陸海協會副會長孫亞夫近日在成都召開的「兩岸關係研討會」表示，戰爭與和平不是簡單問題，不是能輕易動手，除非台灣走進「法理獨立」，就是越過紅線，但大陸不會輕易放棄和平；至於美國態度，孫亞夫認為，美國仍採「台灣地位未定論」，但必然壓制「台獨」以避戰。

大陸青年失業現象─畢業後世界霎時黯淡 原地踏步耗盡力氣

大陸青年失業率屢創新高，對剛出社會的職場新鮮人來說，可一展長才的工作機會幾成奢望，「內捲」、「躺平」是反覆出現的關鍵詞。本月中大陸國家統計局突然表示，8月起暫停發布青年失業率，並稱主因是勞動力調查統計需進一步健全優化，更引起輿論熱議。

獨家／大立光侵權案｢證人之1｣爆料 恐面臨百億天價求償

光學鏡頭廠大立光電公司11日爆發侵犯著作權，遭檢調搜索，研發部門3人遭檢方複訊後認為違反著作權法「罪嫌重大」，以20萬元到100萬元交保，並全部限制出境。事件爆發後，經本刊報導後，接到自稱｢證人之1｣的讀者爆料，大立光電公司疑似大量拷貝軟體，安裝到上萬台機台的電腦，恐面臨近百億元的求償。

菲律賓不參加美日澳聯合軍演 不願變成抗中棋子

美、日、澳三國在南海的軍演，菲律賓卻沒有參加。菲律賓方面表示，沒有能夠起降美日澳飛機的軍艦，已經「取消」了參加此次聯合演習的計劃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦