防範中國空襲 印度東北部疑似部署S-400

獨家報導 記者楊俊斌／綜合報導

印度軍事資訊網站「印度國防研究」（IRDW）20日稱，社交媒體X上出現的一張照片顯示，印度空軍疑似已在印度東北部某地部署S-400防空系統，以加強印度對所謂「阿魯納恰爾邦」（中國藏南地區）和阿薩姆邦的防禦體系。

「印度國防研究」提到，社交媒體X上流傳的圖片中出現的是印軍S-400防空系統的51P6A發射車；51P6A發射車可運輸併發射射程400公里的40N6E導彈以及射程120公里的9M96E2導彈，印度空軍已從俄羅斯採購一定數量40N6E和9M96E2導彈，這些導彈可攔截多種類型的空中目標。

儘管印軍S-400飛彈照片的確切拍攝地點仍然未知，但其很可能拍攝於印度東北部地區某地，這一地區靠近連接印度本土與東北部地區的狹長走廊，具有戰略意義。

「印度國防研究」聲稱，在此部署S-400可以補強印度對阿魯納恰爾邦（中國藏南地區）和阿薩姆邦的「防禦漏洞」，應對中國可能發起的空襲。

此外，「印度防務新聞」網站15日還曾援引俄羅斯國際文傳電訊社消息稱，負責俄國防出口的高級官員表示，俄將在2024年前向印度再交付兩套S-400防空系統。

《印度時報》於2022年7月25日報導，新的S-400地對空導彈系統中隊將被部署在印度與中國接壤的北部邊境地區。中國戰機正加強在中印邊境地區的活動，屆時「印度在遠距離探測和摧毀敵方戰鬥機、戰略轟炸機、導彈和無人機的能力將得到另一次重大提升」。

北京清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰當時在接受《環球時報》採訪時表示，印度將第一個S-400地對空導彈系統中隊部署到印巴邊境，第二個部署到中印邊境，並非簡單的布防調整，而是中長期規劃的一部分，反映出印度軍方提出的「兩線作戰」整體軍事部署和對華戰略。

錢峰表示，印度在邊境部署S-400系統不會改變中印雙方在邊境的實力對比，中方在武器裝備、遠程機動能力和後勤保障方面，仍對印佔據很大優勢。