共軍小航母 075型兩棲戰艦排水量4萬噸 高20層樓

【文．楊俊斌】

中國兩棲攻擊艦075型軍艦被稱作小航母，排水量4萬噸級，高度達相當20層樓。075兩棲攻擊艦「海南艦」有多個稱號，甚至有著「海軍二當家」的霸氣綽號，兩棲攻擊艦主要是多用途作戰，能夠運輸坦克，裝甲戰車登陸部隊的兵力，還能運輸戰鬥機、氣墊船、登陸艇等。

海南艦長225米是僅次於服役的航母體積的第二大軍艦，因此得名「海軍二當家」；整個艦船設計分了三層，首層飛行甲板，最大寬度36公尺，能夠支持戰鬥機同時起降和9架重量為13噸的直8直升機。075兩棲攻擊艦可以被看作是直升機的移動平台。

在075二層的機庫當中，能夠同時停放20架直升機，再加上甲板上停放的接近10架直升機，搭載直升機的總數為30架左右，這些能夠垂直登陸的戰機，還能夠在戰時完成海軍陸戰隊兵力的快速投送，可見075兩棲攻擊艦，在運輸物資和兵力上岸時，使用直升機的效能是非常高的。

075第3層能夠一次性裝載50輛裝甲車和4艘726型氣墊艦艇，在搶灘登陸和投送兵力上岸時能夠快速使用氣墊艦艇；從海上向陸地轉運和投送坦克裝甲等重型作戰裝備時使用的氣墊登陸艇，在改造和升級了發動機瑕疵之後，已經換裝了QC70大陸自產小型燃氣輪機，型號升級為726A型氣墊登陸艇，解決了大陸有艦無艇的海軍裝備空白問題。075兩棲攻擊艦能夠一次性攜帶4艘這個類型的登陸艇，綜合戰力非常可觀。

中國海軍前兩艘服役航母排水量總噸級都在6萬噸左右，075海南艦排水量達到了4萬噸，相當於航母的2/3容積。按照全球海軍的國際慣例，兩棲攻擊艦的功能和航母高度近似，屬於在必要時作為航母的功能進行戰鬥力補充的重要軍艦。

像美國現在就在用LHA6美利堅號兩棲攻擊艦，抓緊打造航母般戰鬥力的「閃電航母」，這款兩棲攻擊艦也是排水量達到了4萬噸級，能夠同時搭載20架固定翼戰鬥機，美軍竟然把這個「閃電航母」在東海進行活動，還能在夜間起降，有軍事專家認為，美國的閃電航母具有比較強悍的作戰能力。

從美國的「閃電航母」來判斷，未來在海軍作戰當中，除了真正的航空母艦，作為海軍核心戰力，類似「閃電航母」這樣的戰鬥形式會越來越多，中國正式意識到海軍也需要更多靈活機動的小型作戰航母，使用075兩棲攻擊艦和076兩棲攻擊艦來打造航母的輕型版 ，是最為可行的一種方案。

隨著076型兩棲攻擊艦的研發建造成功，排水量升級到4.6萬噸級以上，搭載戰鬥機的數量和綜合的作戰能力也相應有所提升，作為航母的補充艦艇，兩棲攻擊艦的重要性不可或缺。

中國的海南艦兩棲攻擊艦，搭載預警機可以為海軍的艦隊提供監測和預警信息，還能夠為反潛作戰，搭載專用武器的功能.隨著作戰任務的調整，還可以換裝不同型號的通用直升機，在海上救援，或者是對敵人進行偵察和突襲時都會起到不同打擊程度的作戰效果。

未來大陸的076型兩棲攻擊艦上將安裝彈射器系統，艦載戰鬥機能夠實現彈射起飛，這也極大彌補沒有垂直起降戰鬥機的空白。