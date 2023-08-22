耗資近40億！天水古城翻修成四不像 明清院落成日式庭院

聯合新聞網／ 獨家報導
甘肅「天水古城」過去吸引不少遊客前往朝聖，天水市財政局花了近9億人民幣，從2015年起花了6年時間修繕，但卻遭「改頭換面」，院落民居成了遊客消費場所，如今僅3處院落向民眾免費開放。 引自央視
甘肅「天水古城」過去吸引不少遊客前往朝聖，天水市財政局花了近9億人民幣，從2015年起花了6年時間修繕，但卻遭「改頭換面」，院落民居成了遊客消費場所，如今僅3處院落向民眾免費開放。 引自央視

【文．陸懷恩】

以擁有規模較大、保存較完整明清時期居民院落群著稱的甘肅天水，過去吸引不少遊客前往朝聖，但最具指標的「天水古城」，近期耗資9億人民幣（約39億台幣）修繕後，不僅未按老宅第「修舊如舊」工法，反充斥商業化氣息，甚至在保存明清文化的院落加蓋日式小屋，成為日式風格餐廳，遭外界撻伐。

根據《央視》報導，在大陸西北地區的甘肅天水，不少市民和遊客最近發現，已修繕一新的「天水古城」在商業化運營後，文保院落內進駐多種業態，不僅參觀區域受限，消費門檻提高，一些建築甚至「改頭換面」危及院落的安全。

其中位於天水古城厚生巷13號的一處日式風格餐廳，原是建於明清的文化保存院落，修繕後，如今已看不到中式建築風貌的寬敞庭院、青磚黛瓦、雕梁畫棟等，院中被木板加蓋，搖身一變成日式風格，西廂房外還加蓋2間日式小屋。

古民居修繕原則是「修舊如舊」，但甘肅「天水古城」耗資近40億台幣，竟修得面目全非。圖為厚生巷院中被蓋了2間日式小屋及餐廳。 引自央視
古民居修繕原則是「修舊如舊」，但甘肅「天水古城」耗資近40億台幣，竟修得面目全非。圖為厚生巷院中被蓋了2間日式小屋及餐廳。 引自央視

修繕期間擔任天水古城顧問、負責修繕古民居的專家黃國翔表示，他在2022年底曾多次要求業主停工，並修改裝修方案，但當時負責經營天水古城的「甘肅公航旅」對此置之不理，於是這家名為「有鶴」的日本料理店就如期開業。

「甘肅公航旅」是指「公航旅建設集團有限公司」，是甘肅省公路航空旅遊投資集團有限公司（甘肅省公航旅集團）下屬的國有獨資企業（全資控股），註冊資金100億人民幣。

2022年仍在修繕的「天水古城」，當時負責修繕古民居的專家黃國翔接受《央視》訪問說，如此修繕古建築是不允許的，當時他一再反對，但業主不理。 引自央視
2022年仍在修繕的「天水古城」，當時負責修繕古民居的專家黃國翔接受《央視》訪問說，如此修繕古建築是不允許的，當時他一再反對，但業主不理。 引自央視

此外，另一間被列文化保護院落的住宅，經修繕後也成為一間經營餐飲和罐罐茶的餐廳。從外觀看，曾精心修繕的柱子釘著指紋打卡機，在後院，經營者還加蓋了彩鋼廚房。

數據顯示，天水市2015年至2021年撥付西關古城保護資金逾8.88億元（人民幣，下同），2年後花大成本修繕的文保院落，竟落入「面目全非」窘境，商業進駐後改造院落，成為遊客消費場所，餘下的文保院落中，僅有3處對大眾免費開放。

在天水古城的解放路10、12號文保院落，也成為一家經營餐飲和罐罐茶餐廳，曾精心修繕過的柱子上釘著指紋打卡機。 引自央視
在天水古城的解放路10、12號文保院落，也成為一家經營餐飲和罐罐茶餐廳，曾精心修繕過的柱子上釘著指紋打卡機。 引自央視

甘肅天水因歷史久遠，不少古建民居曾遭不同程度損毀。為搶救這些古建築，官方對西關片區啓動搶救性保護，使得29座文保院落得以「復活」，包括省保級1處、縣保級3處及保護點25處等。但對「天水古城」的修繕，引發全網對文化資產保護的省思及監管的質疑。

天水市委市政府隨即回應，將對文物保護單位進行大排查、大整治，成立核查組制定整改措施、跟蹤推進。

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