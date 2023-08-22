大陸青年失業現象─畢業後世界霎時黯淡 原地踏步耗盡力氣

【文．陸懷恩】

大陸青年失業率屢創新高，對剛出社會的職場新鮮人來說，可一展長才的工作機會幾成奢望，「內捲」、「躺平」是反覆出現的關鍵詞。本月中大陸國家統計局突然表示，8月起暫停發布青年失業率，並稱主因是勞動力調查統計需進一步健全優化，更引起輿論熱議。

在廣東媒體工作的Isabella（化名）近日接受《香港01》採訪表示，現在關於「失業」的焦慮，已成逃無可逃的氛圍，自身只能被動感受大環境在重塑生活和生命體驗。

Isabella說，從中年下沉到青年，從線下漫延到線上，以往社交媒體似未出現過如此大範圍討論，但現在每天都可從不同角度看見失業的壓力，如互聯網大廠降薪裁員減招，建築工地清退超齡工人，高學歷人才轉行送外賣…..失業的不止是青年，但青年失業確實加劇整體的焦慮和危機意識。

大陸自今年大學畢業生1158萬人，比去年增加82萬人，讓疫情後的就業形勢更糟糕。 網易

就她周圍人經歷看，話題幾乎離不開工作，求職者覺得有工作就不錯了，不敢提什麼奢求，在職者若工作受氣，也不敢說辭就辭。她自己會陷入很深的無力感，「明明大家都很出色，有個性有想法有能力，畢業前一直很篤定他們一定能發光發熱，但畢業後，我看到的世界霎時變得單調黯淡」。

今年7月中，大陸國家統計局發言人付凌暉公布6月青年失業率達21.3%，以連3月創統計以來新高，但8月中發布的統計數據，已無青牛失業率。付凌暉指將優化統計方法，適當時機再恢復。今年大陸大學畢業生1158萬人，比去年增82萬人，北大副教授稱，若將1600萬不工作的「躺平族」算在內，青年大業業恐愈40%。

今年大陸的大學生似知找工作難，拍畢業照時紛紛做出「躺平」動作，對自己未來實在沒信心。 中新網

Isabella說，現在，她身邊的人絕大多數人基於現實考量，都湧進考研（研究所）、考公（公務人員）賽道，希望找到一份「穩定」的工作；很多不想進公家機關的人，現也開始嚮往「穩定」狀態，「或許是出於對失業的恐懼」。現時，Isabella在一家大型、老牌媒體工作，即便如此，實習生待遇仍較以往大幅縮水，幾乎腰斬，且沒轉正的機會。

她透露，雖然高層總說形勢不好生存艱難，但事實是公司業績只增不減，今年招了近30名應屆畢業生，據說是歷年規模最大。她不清楚新人待遇如何，但主管一直明裡暗裡嫌資深員工薪水高，一方面說「你們不是不可取代的」，另方面又說要搞KPI（關鍵績效指標）考核，「可能想趁此機會換血吧！」

近年大陸諸如「大學生送外賣」議題不時出現，有人認為是浪費人才，但也有人認為自立自強，值得每個人尊重，但都側面反映了就業環境有多嚴峻

雖然聊天時總肆無忌憚，覺得什麼工作都可一試，做勞力工作也沒闗係，但她認為，當真要付諸實踐，就會有更多現實考量，選擇也會趨保守。以她身邊為例，就有海外留學的研究生找工作找到灰心喪氣，最後選了跟自己專業不相干的職業，但也有一批非一流大學的畢業生穩紮穩打，朝自己目標步步邁進，並找到理想工作。

一線城市或可找薪資相對較高或較體面的工作，但若到三四線城市或鄉下，可能只好做「自媒體」了。 網易

不過就個人而言，現在最大焦慮是，對工作發展前景沒指望，看不到成長性。她說，媒體業發展到現在，內容、傳播、待遇、影響力都有侷限，雖然旁人看來工作還算體面，薪資不算差，但「不是別人活得不好，我活得好就是好。」

大陸教育調查機構「麥可思研究院」近日發布報告顯示，近年大陸返鄉就業的大學畢業生比例呈上升趨勢，去年達到接近一半的47%，「北上廣深」一線城市漸漸失寵。也在一線城市工作的Isabella感嘆，誰想到生活越來越難，因此有人往二三線城市跑。

但一家不知一家難，她說，對像她這樣的媒體從業者而言，較尷尬的是只有在一線城市，才能找到知名度企業及較高的薪水，若回地方縣城，就只能發展自媒體，「這就是為什麼我還在一線城市垂死掙扎的原因，除非轉行」。