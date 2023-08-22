賣慘、詐騙傻傻分不清 睜大眼睛別弄髒你的愛心

聯合新聞網／ 獨家報導
中國網紅Jake被爆出欺騙台灣人的善心，拿著捐款爽玩日本。 截圖自天YouTube頻道
中國網紅Jake被爆出欺騙台灣人的善心，拿著捐款爽玩日本。 截圖自天YouTube頻道

【文．陳若雪】

大陸網紅Jake（本名李璞）日前帶著罹患白血病的母親來台就醫，以「賣慘」影片博取台灣民眾的同情，因此收到近500萬元抖內的捐贈，雖然他的母親最終離世，但事情卻未打住，他被踢爆將善款據為己有，爽遊日本，引起撻伐！

大陸YouTuber Jack為何會引起包括八炯、陳老師、何新瑤等知名網紅的批判呢？原來，他不僅刪除募款紀錄，燒毀收款票據、醫療紀錄，甚至刪除粉絲和贊助人士，並說這些抖內善款是他「自己努力賺的」，而對不透明募款、刪除紀錄的行為則表示「你想想，我媽沒了，要不你們跟我換一換？」，企圖合理化他的行為，更有眼尖的網友發現，他的日更贊助頻道，已刪除兩個月內近60部影片。

筆者認為各行各業或多或少都存在賣慘行銷，但在你拿完別人口袋的錢，不跟人家道謝也就算了，還說他是努力掙來的，這樣的行為不僅刷新了大家的三觀，更令人髮指。筆者認為jake 若是默不作聲或是誠心道歉，也許大家還能諒解他，但他這種顛倒是非黑白的行徑，則讓人不齒。

說到賣慘，其實從古至今就很多，比方說從古老的丐幫，就是賣他的生活景況淒涼，演變到今日，常常可見市場上那種斷手斷腳的行乞者，據傳，有些是被黑道把持，甚至是被抓來斷手斷腳，然後企業式的營銷這種賣慘文化，如果這些「演員們」演得不夠慘，回去免不了一陣拳打腳踢，如果當天業績不夠好，可能也會有一餐沒一餐。

然而這種博得同情、賺取愛心的賣慘文化，會因為大眾的抖內後就此銷聲匿跡嗎？不，筆者認為會更加的氾濫，否則對岸就不需要封鎖、下架這些賣慘網紅的影片，而這就跟娼妓文化一樣，有人存在的一天應該就不會消失。

有人存在的世界就會有貪婪，更會覬覦你口袋中的錢，只是對方是用什麼樣子的方式來拿你口袋中的錢，今天Jake這行徑並沒有違法，但在道德上是令人難以接受的，所以筆者只能奉勸大家，要掏出你口袋的錢，千萬要三思，別將你的愛心和同情給濫用了，要捐款之前務必要查證捐款單位是否正派，否則你就只能當作把錢丟到水裡了！

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