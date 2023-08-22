習近平全力擴張金磚國家版圖 以對抗G7

【文．林齊萩】

中國國家主席習近平今（21）日赴南非參加為期3天金磚五國峰會。英國《金融時報》報導，中國正試圖推動大規模擴張，讓金磚國家成為七大工業國（G7）集團的競爭對手。

由巴西、俄羅斯、印度、中國、南非組成的金磚國家（BRICS），將於22日至24日在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行金磚五國年度峰會。南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）邀請逾60個國家及政府的領袖與會，包括習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）和巴西總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）都將出席。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）則透過視訊發表談話。

今年鮮少出訪的習近平已動身前往南非，這是他繼3月訪問俄羅斯後，第二次出訪。

此次金磚峰會的主題為「金磚與非洲：深化夥伴關係」，聚焦於擴大集團成員及探討減少依賴美元的策略。目前已有40個國家表示有興趣加入金磚集團，其中有23國已正式提出申請，包括阿根廷、印尼、伊朗、沙烏地阿拉伯等。

一名巴西高層官員表示，不太可能一次讓23國全加入，「他們必須知道決策怎麼制定，若未來金磚國家真的擴張，候選國家要知道優先選項」。

美國之音20日分析，金磚國家橫跨三大洲，擁有數10億人口，經濟增長水平各異，但他們有個共識是，鄙視服務於西方富裕國家利益的世界秩序。

據《金融時報》報導指出，一位不願具名的中國官員說，如果可擴大金磚國家的規模，令其國內生產毛額（GDP）規模與G7相當，則金磚國家在世界上的集體聲音會更加強大。

儘管中國擺出試圖與西方國家抗衡的姿態，但南非總統拉瑪佛沙表示，南非不會被迫在全球強權國家之間選邊。