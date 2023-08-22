一個被刪掉的「初夜」鏡頭 卻讓大陸動畫之王「鬥破蒼穹」停播

【文．宋秉忠】

由網路小說《鬥破蒼穹》改編的3D動畫2017年開播當日點擊就破億次，打破大陸紀錄，之後，每季播出時都引起最大關注，但今年卻傳出第52集播出後就將停播；目前網上傳的最普遍的說法是，男女主角「初夜」的片段被刪除，引發網路「暴動」，製作單位在「壓力」下乾脆停播。

「鬥破蒼穹」動畫原先預告片中有男主「蕭岩」和女主「美杜莎」初夜的片段（網友稱之為「隕落心炎事件」），但在正式播出時，卻全閃掉，結果在網上被一眾網友嘲弄，甚至於「鬥破蒼穹詐騙」都上了微博熱搜。不滿的觀眾開始給「鬥破蒼穹」打低分，讓動畫的網路評分由將近80分，一路跌至45分。

那麼，製作單位怎麼會在預告片時強調「初夜」的片段，而在正式播出時「空白」，不少網友都歸究於官方的審查制度；之後，網路又因此「暴動」，在維穩的考量下，停播才是維持社會和諧最好的辦法。

只是「鬥破蒼穹」動畫的營運部門，有動畫製作方、線上行銷方、線下行銷方，過去就發生過爭執，現在停播，已經出售的版權，特別是海外版權，該如何善後，恐怕才是製作單位最頭痛的「歷史遺留問題」。