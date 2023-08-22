專訪「大學姊」林筱淇 3條件積極爭取進民眾黨不分區安全名單

【文．邢雲】

從北市府轉戰台中頗受好評的「大學姊」林筱淇，上月宣布爭取民眾黨不分區立委提名，近日接受《獨家報導》專訪表示，自己具備有利3條件，包括了解中部地區、行政經驗、以及專業能力，希望爭取進入民眾黨不分區安全名單，用自己專業和角色幫助中部地區發展，更能為民眾黨催出2024的政黨票。

柯文哲2014年競選首任台北市長時，擔任競辦發言人的林筱淇，以清晰口條、穩健台風獲各界贊賞，從此跨進政壇；林筱淇強項在行銷與企管，進入北市府後除擔任悠遊卡公司發言人兼董事長特助，隨後轉任市府副發言人，並在2018年柯P競選連任時再任發言人，但2018年柯P當選後，林筱淇未留在北市府團隊，而是轉任台中市並出任「媽媽市長」盧秀燕的觀傳局長，為中部觀光產業賣力。什麼原因讓林筱淇有了這樣的轉變？

「大學姊」林筱淇（右）接受「獨家報導」專訪表示，自己了解台中、有行政經驗，加上觀光專業，這3項條件能為台中人做很多事，因此爭取進入民眾黨不分區立委安全名單。 引自林筱淇臉書

原來，林筱淇一心想接受新挑戰，「發言人工作很重要，但我想嘗試新挑戰。」最重要是，台中是她的第二故鄉，先生長期在台中工作，不想分隔兩地是林筱淇的最大心願。2018年林筱淇出任台中觀傳局長盧秀燕說，「用人要求專業、能力與品德，還要拼經濟！」在地人才，在地選才，林筱淇成了盧秀燕當年用人的最大亮點。

林筱淇也不負眾望，甫上任就接辦2018台中世界花博，緊接著舉辦購物節、珍奶節、花毯節等大型行銷活動，加上2020年全球行銷的台灣燈會。雖然疫情打亂不少規劃，全台觀光產業頓成「慘業」，但疫情緩和後的國旅大爆發，卻讓台中市在2020年全國觀光區遊客數，以4600萬人次奪冠，不僅成為盧秀燕的重大政績，也是林筱淇專業的展現。

因此林筱淇接受專訪時強調，她在台中生活近20年，「絕不是過客！」自己熟悉觀光產業，市府4年任內跑遍29區，每區特色、需求都有一定程度了解，一旦獲不分區立委提名進入安全名單，她會為台中積極爭取中央資源，讓台中觀光產業更活絡。

從柯市府到盧市府，林筱淇展現的不只是專業，更是敬業。上月林筱淇在多位觀光業意見領袖支持下，表態爭取民眾黨不分區，在談及共事多年的柯P說，「決定挺一個人，就要拿出絕對忠誠與真心付出，這就是我！」聽了委實令人感動！

不過面對外界謠言及抹黑，林筱淇只能「將戰爭留下的傷疤，當是身上的榮譽勳章」。上月她在臉書就透露，「許多人不斷傳訊告訴我，他們一直聽到有人惡意放話，『林筱淇說自己一定要列安全名單，不然她就會退黨….』，更誇張是，有謠言說，『林筱淇到處炫耀自己已列不分區立委安全名單。」林筱淇強調「這些話…全！部！都！假！的！！！」

為了止謗及電話騷擾，林筱淇毫不畏懼，直白表態爭取不分區安全名單。不過對林筱淇來說，這是因為她看見了台中地區對民眾黨映射的曙光。

「以2020年政黨票來看，柯文哲在北市執政8年，但台中市獲得的政黨票竟和北市差不多！可以想像嗎？」林筱淇說，這表明中部地區支持柯文哲的力量不小。民眾黨在台中從未執政，民眾黨在市議會也僅市議員江和樹一席，若2024政黨票投得好，民眾黨可趁勢經營2026「九合一」。成立才4年的民眾黨缺人才缺資金，這或許就是林筱淇急盼為民眾黨做貢獻的原因。

「台北重空戰，台中重陸戰」，林筱淇認為，由在地人才經營台中很重要，「台中和台北最大的不同是，中部人很重視面對面接觸，重視服務，服務好甚至就選人不選黨。」所以「接地氣」很重要，不能和地方打成一片，就很難為選民服務。

林筱淇看好台中，「民眾黨、柯P在中部的支持度很高，我們要台中當基地，好好經營！」台灣更需中間力量，林筱淇認為如此一來，對台灣或許會更好。