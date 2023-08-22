烏軍大反攻牛步 華郵：國際挺烏力道恐削弱

【文．林齊萩】

俄烏開戰已逾540天，烏克蘭軍隊吹起的反攻號角已2個多月，迄今進展緩慢且傷亡慘重。《華盛頓郵報》20日引述消息人士說法，美國情報單位預測，烏軍的反攻可能無法推進到南部關鍵城市梅利托波爾（Melitopol），若消息屬實，意味著基輔無法達到今年反攻的主要目標。《華郵》指出，如此一來，烏克蘭國內厭戰情緒將升高，而國際社會支持烏克蘭的力道恐怕會減弱。

梅利托波爾是通往克里米亞的通道，也是兩條高速公路的交會處，並有一條鐵路幹線，可讓俄羅斯將軍隊、裝備經由克里米亞送進烏克蘭南部，因此收復梅利托波爾成為烏克蘭反攻的重要關鍵之一。

烏克蘭總統澤倫斯基6月首度證實烏軍展開大反攻，但進展牛步，多個戰線仍停滯不前，反而是俄軍在烏克蘭東北方發動一連串軍事推進。

烏克蘭在戰場上並沒有空中優勢，烏方一直向西方要求交付的F-16戰機，可能要拖到明年才能投入戰場，種種跡象顯示，俄烏戰爭正陷入僵局，外界擔憂，國際社會挺烏的力道可能因此減弱。

烏克蘭國內厭戰情緒蔓延，民眾渴望官方帶來戰場上的捷報；而烏克蘭目前最重要的盟邦美國，明年將舉行總統大選，預料華府政壇主張削減援烏支出的聲浪會變大。

烏軍的反攻還面臨入冬後的惡劣天候，在寒冬下，雙方戰線都將難以推進。有分析家指出，烏軍反攻無力的原因是無法有系統性地突破俄羅斯構築的防衛網；其次，反攻的主力是過去幾個月才接受西方訓練的兵員，訓練時間短、實戰經驗不足，各部隊也未能互相配合展開反攻，只能與俄軍持續對耗。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）高級研究員加迪（Franz-Stefan Gady）就提到，目前俄烏正處於消耗戰階段，問題在於哪一方會更快耗盡資源。加迪也指出，就算西方提供更多的軍援，在烏軍無法作出更有效的戰術整合之際，對於戰場形勢並不會帶來決定性的改變。

此外，烏克蘭近期加強利用無人機深入俄國境內發動攻擊，也收效甚微。俄方的戰術比過去靈活，他們大量使用電子戰干擾無人機的攻擊，俄羅斯12日就宣稱，在克里米亞半島附近擊落了20架烏克蘭無人機。

儘管澤倫斯基16日宣佈，基輔正在增加無人機產量，不過，專家指出，烏克蘭無人機的產能不夠多，無法深入俄國本土攻擊，達到消磨其戰鬥意志的目的。

加迪並坦言，俄國的狀況已惡化，但還沒到即將崩潰的程度，例如在北部戰線庫普揚斯克（Kupyansk），俄軍的抵抗非常頑強，甚至持續發動進攻。

分析家表示，若烏克蘭未將更先進的武器挺進前線，或無法將基輔仍保留的預備部隊戰力全投入戰場，烏克蘭不太可能在反攻中有所突破。