芭比征服了世界 為何卻征服不了中國？

【文．林齊萩】

由好萊塢影星瑪格羅比（Margot Robbie）主演的《Barbie芭比》真人版電影，在世界各地掀起了一波波粉紅浪潮，全球票房也已熱賣12億美金（約383億台幣），更連4周登上北美票房冠軍。不過，《Barbie芭比》在中國的票房平平，而芭比娃娃2009年進入中國市場時，還踢到鐵板，慘敗收場。

《Barbie芭比》是以玩具公司美泰兒（Mattel）生產的芭比娃娃為主角，借著由瑪格特·羅比飾演的「真人芭比」，如何從童話世界闖進美泰兒玩具公司所在的現實世界冒險，在遭逢一連串的挫折並認識不同的女性，反思自己的性別認同。導演葛莉塔潔薇（Greta Gerwig）在專訪中曾表示，影片有她對於女權的反思。

芭比娃娃雖風行150餘國，收服無數女孩的心，然而2009年帶著無比的期待進入中國市場卻踢到鐵板。在上海設立的旗艦店開店僅兩年黯然關店。直到2013年才又捲土重來。

有中國媒體分析，芭比娃娃的首家旗艦店受挫，最直接的原因是賣得比同款玩具貴。同時，芭比的母公司美泰（Mattel）也忽略了中國父母更希望孩子努力學業，而不是玩樂。

此外，在中國市場，芭比的文化認同感幾乎為零，與麥當勞、肯德基一樣，都是美國消費主義的象徵。美泰曾為上海旗艦店推出過一款叫「玲（Ling）」的芭比娃娃，但中國消費者不埋單，認為「玲」是「美國人心中上海女孩的模樣」。 更糟的是，芭比的性感還成了「原罪」。報導指出，性別意識發展較晚的中國，芭比的窈窕曲線和她的性感服裝，在中國大媽看來都太過頭了。

芭比娃娃在中國叩關失敗，電影《Barbie芭比》在中國上映後，票房雖不亮眼，但討論度逐漸升高，甚至一度登上了微博熱搜榜，可望靠口碑逆襲。根據《紐約時報》的報導指出，從某種程度上說，《芭比》引發的關於女性賦權的討論是中國女權主義者難得的最佳時刻。

然而，充斥女權主義的《Barbie芭比》竟能成功通過中國層層審查，頗令人意外。德國之聲訪問一位柏林的中國研究員指出，或許審查方認為這是一部娛樂片，而沒有太在意片中的性別討論，「而芭比其實也是美國社會的一種自嘲。」此外，近年在中國成功的本土大片多是科幻、軍事、歷史題材的愛國電影，充滿陽剛氣息，《Barbie芭比》可讓當地影迷有另類的選擇。