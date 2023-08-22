失業想掃廁所也沒機會 美國清潔機器人問世

【文．林齊萩】

AI人工智慧應用服務範圍廣泛，但你有想過AI可用在「馬桶清潔」上嗎？紐約一家位於美國紐約的新創公司Somatic，近期推出一款名為Somatic清潔機器人，可讓廁所清潔自動化，經過機器人的賣力洗刷，讓馬桶變得亮晶晶，做那些普通人不願做的事。網友自嘲：「再不努力，以後連洗廁所都沒機會。」

根據外媒報導，該公司聲稱，客戶每月支付1000美元（約台幣31938元）的服務費，就可派駐清潔機器人，每周打掃40個小時。這些機器人可自動開、關門，乘坐電梯在樓層間穿梭，噴灑消毒劑清潔牆壁和地板，並具有吸塵器功能，可打掃地板和地毯的灰塵。不僅如此，它還會清潔馬桶，掀開馬桶蓋除掉底部的污漬。

清潔機器人會乘坐電梯在樓層間穿梭。 取自Somatic官網

在進駐清潔之前，Somatic公司人員會先用3D感測器來偵測大樓平面圖，尤其電梯位置、廁所都不能錯過。3D平面圖繪製完後，Somatic操作員會戴上VR 頭戴式裝置，記錄下所有必要的清潔的途徑，設定機器人的清掃的範圍與指令，最後只要設定好機器人的位置，並確定充電點和水源後，就可以開始清潔工作。如果機器人打掃時發現意外狀況，會拍照並以電子郵件通知清潔人員協助，機器人則會改換到下一個清潔區域工作。

目前，這款機器人定位是「辦公大樓的清潔機器人」，Somatic強調，其設計並不是要完全取代傳統清潔人員。目前 Somatic 清潔機器人已投入商業營運，不過該公司對於已製造了多少機器人、有多少機器人正為團隊服務等問題仍守口如瓶。