日本議員來台登記同婚 蔡總統發賀電

【文．林齊萩】

日本愛知縣高濱市議員柴口征寬日前與他的台籍同性伴侶劉靈均在台北登記結婚，總統蔡英文得知兩人在台結婚後，也特地送上賀電，祝福他他「天緣巧合、華堂溢喜」、「祝福新人執手偕老，縷結同心，共創相互扶持包容之溫馨和樂家庭」。

柴口征寬4月當選愛知縣高濱市議員，他的台籍同性伴侶劉靈均則在日本擔任大學講師，兩人於2年前相識。53歲的柴口征寬曾說，他原本隱藏同志身分，但與劉靈均的相遇，讓他有公開的勇氣。根據日媒報導，這是愛知縣首次有LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒，日本稱性少數者）族群當選議員。

4月，高濱市開放性少數者登記「伴侶關係宣誓制度」，兩人成為高濱市第一對登記伴侶，但至今日本法令不承認同婚，柴口征寬日前特地來台與劉靈均登記結婚。兩人在11日前往大同戶政事務所登記結婚。

台北市大同區戶政事務所臉書粉專的發文指出，現年38歲的劉靈均開心表示，「在同志運動上努力了近20年，終於拿到這一張紙」。

當天協助拍照的戶政人員表示，劉靈均與柴口征寬很低調，穿著簡單的T-Shirt配長褲，默默走完登記程序，兩人雖然話不多，但不時帶著笑容凝視另一半，看起來非常甜蜜。該粉專的貼文及祝福也在網路引發迴響，觸及與互動數創粉專新高。

台灣伴侶權益推動聯盟亦發文恭喜這對新人，並表示聯盟與劉靈均老師在日本相識，劉靈均在日本推進平權工作不遺餘力，現在柴口先生當上議員，當然更是把握機會推展平權議題。

台灣同性婚姻自2019年上路後，今年1月再進一步承認跨國同婚。根據內政部統計，截至2020年5月22日，已有4021對新人完成同婚登記。