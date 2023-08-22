大陸國台辦：查出「大洋臀紋粉蚧」 海關總署暫停台芒果輸入

【文．邢雲】

大陸大陸國台辦發言人今（21）日宣稱，今年以來從台灣輸入的芒果中，檢測出有害生物「大洋臀紋粉蚧（桔臀紋粉介殼蟲）」，海關總署決定自今日起暫停台灣芒果輸入。

據了解，這是從海關總署廣東分署發出的訊息。海關總署廣東分署在官網中指出，「近期，大陸海關從台灣地區輸大陸芒果中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧Planococcus minor。為防範植物疫情風險，依據大陸相關法律法規和標準，現決定自2023年8月21日起暫停臺灣地區芒果輸入大陸。」

圖為前年國台辦禁台灣鳳梨釋迦時，在記者會上以圖片展示檢測到的有害生物「大洋臀紋粉蚧」。 引自國台辦

公告表示，「（大陸）各海關自2023年8月21日起，暫停受理台灣地區芒果報關，並及時將上述情況通知轄區內相關企業。」

對此，國台辦發言人引述海關總署表示，已透過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》向台灣方面通報，要求台灣方面進一步完善植物檢疫管理體系。

國台辦表示，「上述措施是正常的生物安全防範舉措，科學合理，符合大陸相關法律法規和標準。」據了解，大洋臀紋粉蚧屬柑橘、園藝植物等眾多植物中常見的害蟲。

去年7月，香港、澳門特區政府也曾因台灣芒果外包裝檢測出新冠病毒核酸呈陽性，採停售、下架或暫停進口申請。當時國台辦發言人朱鳳蓮表示，港澳特區政府的做法符合貿易檢驗檢疫的規定和通常做法，符合「應對新冠肺炎疫情的防疫要求，是保護特區居民健康安全需要」，面對民進黨當時指責中共「太浪費，會被雷公打」，朱鳳蓮反批「無理進行政治操弄」，惡意抹黑、誤導。

受疫情及兩岸關係影響，大陸進口台灣芒果總量逐年減少，大陸各省雖也自產，但甜度香度不如台灣。圖為遊客前往海南採芒果。 引自微博

今年初剛解禁的台東鳳梨釋迦在前年9月被暫停輸入，原因也是發現大洋臀紋粉蚧，國台辦並稱通報台灣多次未獲改善才開禁。

芒果是台灣主要外銷農產品，2020年出口量最高達10523公噸，總額2891萬美元，其中出口大陸3983公噸；去年受疫情影響，出口總量萎縮到3387公噸，出口最大宗是香港的1131公噸，大陸則不到1000公噸。