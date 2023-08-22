菲律賓不參加美日澳聯合軍演 不願變成抗中棋子

聯合新聞網／ 獨家報導
出雲號護衛艦將參加美日澳南海聯合軍演。 取自海上自衛隊官網
出雲號護衛艦將參加美日澳南海聯合軍演。 取自海上自衛隊官網

【文．楊俊斌】

美、日、澳三國在南海的軍演，菲律賓卻沒有參加。菲律賓方面表示，沒有能夠起降美日澳飛機的軍艦，已經「取消」了參加此次聯合演習的計劃。

菲方的表態其實是值得分析的，菲方不會參加美日澳聯演，或許還透露出菲律賓的某些態度；菲方的說辭是沒有相關軍艦，但從實際情況分析，這似乎有些牽強，或許菲律賓真的缺乏相關軍艦，但這並不一定就是真正原因。

依照菲律賓積極與美國進行聯演的態度來看，若是菲律賓想要參加此次聯演，並且美方也同意，那不管是否缺乏相關軍艦，菲律賓都是能夠參加的。

菲律賓是「取消」參演的計劃，這其實就說明，原本菲律賓是準備參加的，但因為某些原因，放棄了該計劃。菲律賓的這一態度的轉變，其實非常值得考究。

讓菲律賓從此前的計劃參加，到如今的取消？是否還暗含某些菲律賓對南海局勢，以及與美加強軍事聯繫的新想法。

從菲律賓的種種言行，以及中方的一些行動、表態來看，這次菲律賓取消參演，或許也算是一種信號，因為這也算是菲律賓拒絕沈溺於美國佈置在亞太地區陷阱的表現。

中方的態度也是十分重要。在美菲軍事合作越來越密切，並且對地區的穩定局勢也構成巨大的隱患。在這種背景下，中方多次發聲提醒菲律賓。

中國外長王毅在出訪東南亞三國期間，明確指出中方希望地區國家，對於幕後黑手保持必要的警惕，要把南海和平穩定的主導權，掌握在自己的手中。

在部分亞太地區的國家到中國參會時，王毅也再次強調反對域外勢力的挑撥與干涉，中方將同東盟國家一起，維護地區局勢穩定。

菲律賓可能認識到，不管美國在南海組織多少場聯合軍演，其實都難以在短時間內達成其目的。

這次菲律賓取消參加與美國的聯演，並不代表菲律賓完全放棄與美國進行軍事領域的合作，雖然菲律賓不會參加這次聯演，但美日菲澳四國的指揮官可能會在馬尼拉會晤。

《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法
《獨家報導》第1225期+第1226期 大佛心印直了成佛 最強開運攻略秘笈歷年來超震撼曝光 妙天禪師首度公開高階禪法

延伸閱讀

王毅訪柬埔寨會洪馬內 雙方承諾加強兩國關係

王毅晤李顯龍 批美衝撞中國紅線

中菲仁愛礁爭議升級 王毅：美國唯恐南海不亂

王毅會維文 將加快全面恢復兩國直航航班

相關新聞

共軍小航母 075型兩棲戰艦排水量4萬噸 高20層樓

中國兩棲攻擊艦075型軍艦被稱作小航母，排水量4萬噸級，高度達相當20層樓。075兩棲攻擊艦「海南艦」有多個稱號，甚至有著「海軍二當家」的霸氣綽號，兩棲攻擊艦主要是多用途作戰，能夠運輸坦克，裝甲戰車登陸部隊的兵力，還能運輸戰鬥機、氣墊船、登陸艇等。

沒證據也敢開「嗆」 小英造成館長治國

網紅「館長」陳之漢15日晚間直播指控2020年8月遭槍擊「認定就是民進黨開的槍」，點名民進黨立委陳明文、余天等人與對他開槍的寶和會有關，更放話說，「民進黨你不告我，你就是孬種」，對此，民進黨昨（16）日決定提告誹謗，館長得知後，今（17）日在臉書發文說，「人生最棒一天，感謝民進黨對我提告」。

兩岸關係研討會 孫亞夫：戰爭與和平不簡戰 修憲就是法理台獨 跨越紅線

大陸海協會副會長孫亞夫近日在成都召開的「兩岸關係研討會」表示，戰爭與和平不是簡單問題，不是能輕易動手，除非台灣走進「法理獨立」，就是越過紅線，但大陸不會輕易放棄和平；至於美國態度，孫亞夫認為，美國仍採「台灣地位未定論」，但必然壓制「台獨」以避戰。

大陸青年失業現象─畢業後世界霎時黯淡 原地踏步耗盡力氣

大陸青年失業率屢創新高，對剛出社會的職場新鮮人來說，可一展長才的工作機會幾成奢望，「內捲」、「躺平」是反覆出現的關鍵詞。本月中大陸國家統計局突然表示，8月起暫停發布青年失業率，並稱主因是勞動力調查統計需進一步健全優化，更引起輿論熱議。

獨家／大立光侵權案｢證人之1｣爆料 恐面臨百億天價求償

光學鏡頭廠大立光電公司11日爆發侵犯著作權，遭檢調搜索，研發部門3人遭檢方複訊後認為違反著作權法「罪嫌重大」，以20萬元到100萬元交保，並全部限制出境。事件爆發後，經本刊報導後，接到自稱｢證人之1｣的讀者爆料，大立光電公司疑似大量拷貝軟體，安裝到上萬台機台的電腦，恐面臨近百億元的求償。

菲律賓不參加美日澳聯合軍演 不願變成抗中棋子

美、日、澳三國在南海的軍演，菲律賓卻沒有參加。菲律賓方面表示，沒有能夠起降美日澳飛機的軍艦，已經「取消」了參加此次聯合演習的計劃。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦