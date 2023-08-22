菲律賓不參加美日澳聯合軍演 不願變成抗中棋子

【文．楊俊斌】

美、日、澳三國在南海的軍演，菲律賓卻沒有參加。菲律賓方面表示，沒有能夠起降美日澳飛機的軍艦，已經「取消」了參加此次聯合演習的計劃。

菲方的表態其實是值得分析的，菲方不會參加美日澳聯演，或許還透露出菲律賓的某些態度；菲方的說辭是沒有相關軍艦，但從實際情況分析，這似乎有些牽強，或許菲律賓真的缺乏相關軍艦，但這並不一定就是真正原因。

依照菲律賓積極與美國進行聯演的態度來看，若是菲律賓想要參加此次聯演，並且美方也同意，那不管是否缺乏相關軍艦，菲律賓都是能夠參加的。

菲律賓是「取消」參演的計劃，這其實就說明，原本菲律賓是準備參加的，但因為某些原因，放棄了該計劃。菲律賓的這一態度的轉變，其實非常值得考究。

讓菲律賓從此前的計劃參加，到如今的取消？是否還暗含某些菲律賓對南海局勢，以及與美加強軍事聯繫的新想法。

從菲律賓的種種言行，以及中方的一些行動、表態來看，這次菲律賓取消參演，或許也算是一種信號，因為這也算是菲律賓拒絕沈溺於美國佈置在亞太地區陷阱的表現。

中方的態度也是十分重要。在美菲軍事合作越來越密切，並且對地區的穩定局勢也構成巨大的隱患。在這種背景下，中方多次發聲提醒菲律賓。

中國外長王毅在出訪東南亞三國期間，明確指出中方希望地區國家，對於幕後黑手保持必要的警惕，要把南海和平穩定的主導權，掌握在自己的手中。

在部分亞太地區的國家到中國參會時，王毅也再次強調反對域外勢力的挑撥與干涉，中方將同東盟國家一起，維護地區局勢穩定。

菲律賓可能認識到，不管美國在南海組織多少場聯合軍演，其實都難以在短時間內達成其目的。

這次菲律賓取消參加與美國的聯演，並不代表菲律賓完全放棄與美國進行軍事領域的合作，雖然菲律賓不會參加這次聯演，但美日菲澳四國的指揮官可能會在馬尼拉會晤。