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美軍承認F-35存在重大缺失

聯合新聞網／ 獨家報導
美國空軍F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）聯合攻擊匿蹤戰鬥機。 取自美國空軍官網
美國空軍F-35A「閃電II」（F-35A Lightning II）聯合攻擊匿蹤戰鬥機。 取自美國空軍官網

【文．楊俊斌】

美軍公開承認5代戰機F-35有大缺失，F-35在沒有改版之前出現過好幾次的事故，美軍自己的飛行員都在戰機當中出現過窒息的情況，更別提後來的墜機等事故。

經過改良以後，能夠實現垂直起降的F-35似乎讓很多人漸漸淡忘了原來飛機存在的瑕疵。雖然存在著瑕疵，F-35戰鬥機還是美軍用來援助盟友和自用的主要空軍戰力。

在研發和建造方面，美國為了高超音速飛彈的突破可以在同一的項目上，同時有多個團隊和實驗室研發同一課題，開展同一項目，這些重複投入的經費以及燒錢般的研究方式，也是世界上獨一無二。

美軍各個兵種不同武器研發和建造，都是隸屬於不同的項目，而且要選擇不同的承包商來負責。

美軍的6代戰機NGAD項目，美國空軍表示將會在明年，也就是2024年開始進入工程階段，首架6代戰機將會在2030年以前完成定型首飛。

美軍承認，在F-35項目上出現過重大的失誤，因此這款戰鬥機目前讓美國軍方表現得非常不滿；很多專家認為，美軍表達的訊息是認為美國製造五代戰機的承包商公司沒能把戰機的性能設計和建造達到預期理想的戰力。

美國對自己的5代戰機還有很多擔憂，在戰時可能會因為涉及弱點和一些缺陷問題影響戰機的表現。而決定使用這家公司作為承包商的絕不會是美國軍方自己投票，美國空軍對於洛克馬丁公司建造的 F-35戰機有很多意見，如果這些真的是事實，這就讓眾多網友感到非常困惑，也確實搞不清楚。

美國的軍火商一方面要控制這些不同武器的項目，還要想辦法滲透影響力，給美國政府挑起更多的戰爭，製造銷售武器的機會和消耗武器的用途，內幕只有美國政府和軍火商自己知道，外界是無法探聽這些絕密的。

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