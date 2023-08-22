對嗆美韓軍演？朝鮮公佈金正恩視察海軍發射飛彈

【文．楊俊斌】

朝中社21日發佈消息，北韓領導人金正恩視察了北韓人民軍海軍東海艦隊近衛第二水上艦艇戰隊，並觀摩了警衛艦水兵戰略巡弋飛彈發射訓練。

金正恩在視察時說，部隊應堅持通過黨領軍業績進一步加強教育工作，在備戰方面時刻樹立榜樣，始終在海軍武力強化方面發揮引領作用。

朝中社報導，金正恩登上即將進入海上警戒值勤的警衛艦661號，並觀摩警衛艦水兵的戰略巡弋飛彈發射訓練，他還強調要推動海軍武器裝備現代化。

這則消息迅速引發日韓媒體的關注。日本廣播協會（NHK）報導，北韓媒體在報導時並沒有明確說明金正恩視察的具體時間；報導認為，北韓發佈這則消息在對抗將於8月21日開始的美、韓大規模軍演。

韓聯社也在報導中提到，韓國與美國的「乙支自由之盾」軍事演習將於8月21日開始，該演習針對北韓核能力與飛彈能力。

關於「乙支自由之盾」演習，韓媒之前報導，韓美軍方將於8月21日至31日舉行聯合軍演，美國本土太空軍將首次參加此次演習。