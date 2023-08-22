ECFA本為過渡自貿安排 10年內9成貨物零關稅 台卻反其道而行

【文．邢雲】

「中止ECFA只是就事論事，到什麼時候幹什麼事，現在只是到了清理兩岸貿易的時候！」大陸《觀察者網》指出，中止ECFA對台灣來說就是1565億美元對陸順差沒了，沒了大陸順差，台灣每年逆差預計超過1000億美元；若1565億美元回流大陸廠商，或可帶動GDP1%成長，但對台灣就業及經濟影響就大了。

此外，廈大台研院研究員唐永紅認為，ECFA是全面自由貿易的過渡安排，根據WTO規定，通常有10年期限的原則性慣例，其中包括10年內完成90%以上貨物實現零關稅進出口。現在ECFA10年過去了，對大陸而言，ECFA推進的貿易自由化不僅90%目標未達成，幾乎所有貿易都被禁止，考慮何去何從也是正常的。」

《觀察者網》發文指出，長時間以來ECFA單向優惠台商出口大陸，但台灣對陸商出口台灣設置各種阻攔，早就嚴重不合理、不平衡、不互惠，早就該解決這問題。在兩岸關係緊張的現在，中止ECFA當然還有政治含義，但對台灣經濟有多大影響？

據中國海關資料，2022年台灣對陸出口2380.92億美元，大陸對台出口815.87億美元，台灣順差1565億美元。同時，台灣全球貿易順差413億美元，也就是說，如果對大陸順差消失，台灣就是1100多億逆差。「如果1565億美元產值回流大陸廠商，可能拉動大陸GDP一個百分點。」從這角度看，中止ECFA不僅有政治上打擊民進黨作用，還有經濟上拉動大陸的作用。

廈門大學台灣研究院研究員唐永紅表示，ECFA是自由貿易的過渡安排，既使按WTO規範，10年內兩地也該有9成貨物零關稅，但台灣不是開放，反而是禁止大陸貨物進口，ECFA是時候該取消了。 央廣網

不過文章承認，事情似非想像得簡單。大陸海關統計，台灣對陸出口，超過60%為電子、機械等機電產品，但電子是大頭，尤以晶片最大頭，占「機電產品」類約75%，這是大陸經濟發展急需的，也是在ECFA之外的。

換言之，不管ECFA如何執行，這部分進口不會受很大影響，不僅7奈米以下先進晶片大陸奇缺，成熟晶片大陸也不足。而「光學、鐘錶、醫療設備」也有很多是大陸需要的，文章因此認為「不宜一刀切地禁止。」

如果這樣看，文章稱，真正能「懲罰」民進黨的部分也沒那麼大，估計做不到把1565億美元價值回流大陸，做到一半就不錯。但文章認為，更重要是涉及的經濟面和就業。

文章指出，台灣就業人口1150萬，半導體業29萬，台積電佔7萬5000人。去年台灣GDP約8287億美元，其中半導體業貢獻1840億美元，也就是說，2.5%就業貢獻22%的GDP。去年台灣出口總額4778億美元，也就是說，台灣經濟對出口依賴度超過50%。臺灣出口有42%輸往大陸。只要晶片出口不受打擊，台灣對陸順差就還將繼續，其他部類損失可從晶片盈利補貼。

但這只是從價值方面看。若從就業說，97.5%台灣人靠半導體外產業謀生，創造78%的GDP，他們才是依靠ECFA的，尤其是農民。文章最後稱，經濟只是台灣大選議題之一，大陸也無意通過ECFA影響台灣大選。「還記得多久沒聽到『寄希望於台灣人民』了？那台灣政客就更不寄希望了。認為大陸試圖通過ECFA影響台灣大選，那是想多了。」

此外，唐永紅認為，民進黨執政後與陸關係越走越遠，還勾聯國際勢力呼籲形成聯盟對抗大陸。「顯然，兩岸已毫無ECFA繼續運作的政治共識基礎與前提條件了。」他說，在目前兩岸關係狀態下，終止ECFA運行不僅有正當性與必要性，且對大陸總體上利大於弊。」不僅可做為反制民進黨「台獨」主張及分裂活動措施，也有助台灣內部人士的「經濟覺醒」。