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擎天極音速巡弋(雲峰)飛彈量產 要看美方是否真的不再管制關鍵模組

聯合新聞網／ 獨家報導
2019年8月，台灣正式宣布量產射程1500公里的「雲峰」極音速巡弋飛彈。 取自中科院官網
2019年8月，台灣正式宣布量產射程1500公里的「雲峰」極音速巡弋飛彈。 取自中科院官網

【文．周宇平】

長久以來，台灣軍方(中科院)在飛彈系統發展上雖有極佳的表現，但在導航模組/引擎總成/衛星訊號等高階需求上，總是有太多被管制輸入的限制；以往，只要是採購單位(END USER)是中山科學研究院(CSIST後改制為NCSIST)，往往就無法獲得相關高階模組，所以中科院在飛彈的效能上，猶如千里馬被圈地而養，受限頗多。

據報導，去年經政府高層同意，台美雙方單獨簽署「飛彈科技管制建制」（MTCR）協議，代表我方遵守該規範；從今年起，美方對台開放飛彈製造相關技術與生產推進劑等關鍵原材料設備，並可合作進行飛彈測試等準盟邦待遇。

若此次美國確定開放管制，相關模組可以「開綠燈」，對中科院各項飛彈系統能力上就像是「汽車引擎裝渦輪」，功能必將提升，各國的管制性產品或也可放寬輸台限制，中科院的飛彈能力將突飛猛進。

大家或許記得，當年海軍雄三飛彈誤射，一艘非金屬製漁船被擊中，新聞披露後，雖引發國內民眾對軍方管制作為的批評，但在國際上卻讓中科院這枚自製的艦對艦飛彈打響名聲，甚至多國曾經表達採購意願。

但台灣畢竟受到太多制約，又因軍武的輸出茲事體大，管制甚嚴，也有政治力牽制，自製系統雖出色，但難走進國際市場，否則以中科院的飛彈技術與產品，終將大放異彩，甚至可能執國際軍工飛彈系統之牛耳。

「飛彈科技管制建制」不只涉及飛彈系統的部分，其他如戰機用引擎、戰車用120MM砲、艦用飛彈發射器與雷達等，仍然在管制項目內，且仍然要注意的是，當採購開始，我方的數量與能力(如精度)就易受到美方掌握；因此，簽署前的分寸拿捏，軍方勢必極為掙扎，但終歸是一件好事。

以長程飛彈而言，所謂「差之毫釐、失之千里」，高階導航模組與衛星定位系統若是可提高精度，要想比照美軍從建築物窗戶飛進去，這樣的能力就接近許多，可想像威懾力必增，筆者參與建軍多年，中科院殫精竭慮發展新武，未來必定讓軍方實力大增。

但硬體只是其一，整合的能力也要具備，相對的，研發與操作系統的高階及成熟人力的聘任留用，才是軍武發展的重要關鍵，也才是軍力綜合性的高效指標啊。※以上意見不代表獨家報導立場※

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