俄「月球25號」墜毀 睽違47年探月任務失敗告終

【文．林齊萩】

俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）20日表示，11日成功發射的無人月球探測器「月球25號」（Luna 25），原定21日登陸月球南極，但在準備登陸時發生事故。最新消息指出，月球25號已墜毀於月球表面，俄羅斯這場睽違47年的探月任務也失敗告終。

俄羅斯衛星通訊社報導，「根據初步分析結果，由於實際脈衝參數與計算值存在偏差，「月球25號」探測器偏離設計軌道，在與月球表面相撞後，已不復存在。」俄羅斯聯邦太空總署補充說，19、20日兩天曾試圖尋找該探測器，並與其進行聯繫均未成功。俄羅斯聯邦太空總署表示，特別組建的跨部門委員會，未來將進一步調查探測器失事原因。

俄羅斯原本寄望月球25號能搶先敵手印度，成為人類歷史上首個在地形險峻的月球南極著陸的探測器。根據美國研究，月球南極疑似潛在「水冰」，可望支持人類未來在月球生存。

相當於一輛小型汽車大小的「月球25號」探測器，原計劃登月後在月球南極工作一年，計劃在月球南極地區採集樣本，以確定是否存在冰水。

據《路透》報導，「月球25號」探測器任務的失敗，凸顯自冷戰時期的輝煌歲月以來，俄羅斯太空實力的衰退。莫斯科自1957年發射第一枚繞地球人造衛星「史普尼克1號」（Sputnik 1），前蘇聯的太空人加加林（Yuri Gagarin）則在1961年成為進入太空的第一人。