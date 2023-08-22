臺灣怎麼了？臺灣還有人權？還有民主？還有法治？

聯合新聞網／ 獨家報導
台商林懷
台商林懷

【文．吳成典】

2019年農曆年前，長沙台商會在長沙市舉辦台商春節聯歡餐會，竟然遭到民進黨追殺、迫害，以涉嫌依違反臺灣正副總統選罷法判刑3年2月徒刑定讞，林懷會長即將於8月22日將發監執行。

台商是兩岸交流的潤滑劑！是兩岸衝突的刹車皮！是兩岸和平的寶貝！所以，新黨嚴厲譴責民進黨政府如此無法無天地迫害台商的行為，讓如今大陸臺商如驚弓之鳥生活在綠色恐怖之下。

在民進黨主政下的臺灣，如果不與他們同流合污，所有人都是民進黨的敵人。台商在大陸辛苦打拚，但是他們的家都在臺灣。台商為了家人及臺灣經濟在大陸拚事業，孤獨地生活在異鄉，何其艱苦。過春節，台商們一起吃頓飯聯誼一下，竟然被民進黨追殺，只因台商大都不支持破壞兩岸和平的民進黨，林懷會長因此被判刑三年兩個月。

這不是司法迫害，什麼才是司法迫害？台商的人權在哪里？臺灣還有民主、法治嗎？

後天（8月22日）長沙臺協會會長林懷即將發監執行，新黨對林懷會長的遭遇感同身受，因為小小的新黨也一直遭受民進黨的追殺，所有黨工都被檢察官傳訊調查過，只因為新黨不願意與民進黨同流合污，堅決支持兩岸和平統一。

因此，新黨沉痛地呼籲非綠一定要大團結，一起下架貪污腐敗的民進黨，臺灣才能有個安居樂業的和平臺灣，台商才能在大陸安心地拚事業、拚經濟、救臺灣。

新黨嚴厲譴責民進黨破壞司法，迫害台商。新黨要求法院重啟調查，還林懷會長清白及公道。※以上言論不代表獨家報導集團立場※

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