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護李玟發酵！韓紅發聲 陸電台永不合作《中國好聲音》浙江廣電集團將調查

聯合新聞網／ 獨家報導
大陸著名歌手韓紅（左2）與李玟（左）過去同為《中國好聲音》導師，兩人關係相當好，韓紅20日首次發聲為李玟抱不平，並盼她安息。 取材韓紅微博
大陸著名歌手韓紅（左2）與李玟（左）過去同為《中國好聲音》導師，兩人關係相當好，韓紅20日首次發聲為李玟抱不平，並盼她安息。 取材韓紅微博

【文．陸懷恩】

在李玟生前控訴不公平對待音檔曝光後，浙江衛視製作的《中國好聲音》陷入爭議，引發外界對節目組強烈指責，其中包括著名歌手韓紅。韓紅昨在微博聲援說，「作為Coco（李玟）的好朋友，我認為她是一個善良誠實的人！我信任她也心疼她！」此外東北長春電台開出第一槍，宣布與《中國好聲音》永不合作，浙江衛視上級「浙江廣電集團」則表態，會調查核實。

韓紅20日在其認證微博「@西藏昌都人韓紅」聲援稱，「作為個人，我無法對一個事涉多方的複雜事件做調查、做評判。我期待上級主管部門的調查和未來對此類事件的規範！」她說，「無論如何，希望現在的Coco已放下所有的悲傷和痛苦，從一切紛擾中解脫，依然像當年我認識她時那樣快樂迷人！coco，你安心。」

網傳李玟生前錄音長達9分鐘，對《中國好聲音》的指控相當嚴厲，她說，「我犧牲自己無所謂，我沒想到原來他們都是一堆壞人，去整我，因為我說真相，我命都不要，就是想幫助這些孩子，我說賽制不公平，節目組說賽制就是這樣的，沒有導師可以改變。」

事件發酵後，《中國好聲音》表示，「作為《2022中國好聲音》的導師，李玟女士全身心投入工作，期間曾有的誤會經溝通當時即已消除。出於對逝者尊重，我們不再對此事過多解釋，永遠銘記她對節目的真情付出。願逝者安息！」

但廣大網友不領情，李玟錄音檔曝光及各界批評不斷後，《中國好聲音》母公司星空華文控股有限公司18日股價大跌，蒸發近116億港元；及至20日晚，浙江廣電集團官網發佈題為《致<中國好聲音>觀眾和網友》文章回應輿論。

大陸名歌手韓紅在自己的微博上，首談《中國好聲音》事件。 取材韓紅微博
大陸名歌手韓紅在自己的微博上，首談《中國好聲音》事件。 取材韓紅微博

浙江廣電在文章中稱，「近日，浙江廣電集團關注到廣大觀眾和網友對《中國好聲音》節目提出許多意見和建議。我們會認真傾聽吸收，督促節目製作方努力改進工作，並對大家一直以來的支持表示感謝。」

浙江廣電承認，「我們清醒看到《中國好聲音》節目不斷遇到一些問題，離大家期待還有差距。浙江衛視有責任有義務加強節目監管，履行好播出平台職責。同時，督促節目製作方上海燦星文化傳媒股份有限公司認真聽取大家意見，在節目製作中切實維護公平公正，讓每位參與者都得到尊重。針對大家關心的問題，浙江廣電集團將以負責任的態度進一步調查核實，並真誠歡迎廣大觀眾和網友監督。」浙江廣電僅表明調查核實，未對此事向李玟道歉，更引起網友不滿。

同時，位在東北的長春「先鋒1063」廣播電台則發出聲明，宣布未來將永遠不跟《中國好聲音》合作，成為第一個公開抵制的企業。長春廣播電台並未說明原因，但已引起網友熱烈討論，有網友說，「第一片雪花落下了」、「有一個就有第二個，越來越多的人抵制他們總會看到效果。」預料事件還會發酵。

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