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地產危機再爆！「SOHO中國」欠稅87億元 代銷公司中原被欠近50億

聯合新聞網／ 獨家報導
「SOHO中國」在2008年所建「北京三里屯SOHO」成當時地標，時尚的代名詞，為公司賺取了近60億人民幣（250億台幣），當時也是「SOHO中國」全盛時期。 搜狐網
「SOHO中國」在2008年所建「北京三里屯SOHO」成當時地標，時尚的代名詞，為公司賺取了近60億人民幣（250億台幣），當時也是「SOHO中國」全盛時期。 搜狐網

【文．陸懷恩】

大陸又一地產商爆危機！「SOHO中國」近日公佈2023年度中期業績，集團旗下仍有土地增值稅和滯納金未支付，總金額19.86億元（人民幣，下同，約台幣87.4億元）。此外，大陸最大地產代理公司「中原集團」證實，因恒大等地產商爆雷，至今已逾10億帳款被拖欠，嚴重影響公司生計。

據《上觀新聞》報導，「SOHO中國」發布今年度中期業績公告，其中提到旗下子公司「北京望京搜候房地產有限公司」去年8月收到稅項繳納通知，要求在當年9月1日前支付項目土地增值稅17.33億元（約台幣75億），自稅款滯納之日起按日加收滯納稅款萬分之5滯納金。

公告另指出，今年6月30日已支付土地增值稅3060萬元，尚有19.86億元土地增值稅和相關滯納金未償付，而滯納金可能導致42.32億元銀行借款本金出現「交叉違約」；這項「交叉違約」本利還款日是明年6月底到期，但因可能被各自借款人要求立即償還，因此在6月30日將其重分類為流動負債。

換言之，截至6月底，SOHO中國現金及現金等價物約6.27億（約台幣27.4億元），銀行貸款及其他貸款約160.46億元（約台幣702.4億元），總負債315.19億元（約新台幣1379億元），總資產為689.2億元（約台幣3017億元）。

成立於1995年的「SOHO中國」，由董事長潘石屹及其妻、SOHO中國總裁張欣共同創辦，以京滬為中心開發高級商業地產，「北京三里屯SOHO」就是代表作。過去潘石屹曾高居中國地產領袖排名第二，也是微博「大咖」，如今形勢卻急轉直下。近年陸媒多次傳潘石矻夫妻移民美國，但未獲證實，不過2021年潘石屹曾與美國「黑石集團」接洽出售「中國SOHO」業務，但未成功。

大陸地產近年榮景不再後，SOHO中國董事長潘山屹、總裁張欣重心轉向美國，前年還傳出出售資產給美國「黑石集團」，但未成功。 引自微博
大陸地產近年榮景不再後，SOHO中國董事長潘山屹、總裁張欣重心轉向美國，前年還傳出出售資產給美國「黑石集團」，但未成功。 引自微博

此外，近日一份名為《關於深圳中原回饋墊付傭金相關事宜通報》文件，在網路流傳，其中關於「各開發商/代理商尚未支付深圳中原傭金超過10億多元」（合台幣近50億）的資訊，引發關注。

網傳文件落款為「中原集團行政總裁施俊嶸」，時間是8月11日。文件稱，近年來房地產行業不景氣，開發商資金鏈斷裂爆雷，無法正常支付中原集團及旗下相關公司的銷售傭金，導致公司連續巨額虧損，經營舉步維艱。據《第一財經》查證，中原集團內部人士已證實文件真實性。

公開資料顯示，深圳中原屬中原集團，中原集團成立於1978年，是一家以房地產代理業務為主，涉及物業管理、資產管理、投資移民等領域大型綜合性地產服務企業。目前集團共5萬5000多員工，2500間直營地鋪，在包括全球60座城市成立分公司，業務輻射百城，成為大陸房地產代理業龍頭。

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SOHO中國爆雷 欠稅87億

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