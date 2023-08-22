荷蘭移交烏克蘭42架F-16？澤倫斯基膨風
【文．楊俊斌】
8月20日，烏克蘭總統澤倫斯基高調宣佈，他與荷蘭首相呂特就向烏克蘭供應42架F-16戰鬥機的相關事宜已經談妥了。澤倫斯基的言外之意，烏克蘭可以拿到42架F-16戰鬥機，但這數量也是荷蘭空軍中F-16的全部。
荷蘭首相呂特則表示，無法具體說明荷蘭將向烏克蘭提供多少架F-16戰鬥機，但荷蘭目前全國擁有的F-16戰鬥機總共是42架。
根據當地媒體「荷蘭前線」的消息，荷蘭皇家空軍目前只有24架F-16 戰鬥機還能飛行，另有18架已無法升空，只能作為拆卸零件和地面訓練來用。
所以無從知曉澤倫斯基怎樣從荷蘭得到他宣佈的「42 架 F-16呢？不會是按 42 架吃空餉。
荷蘭皇家空軍真把自己的F-16全部家底都給了烏克蘭，那最開心的當然是美國啦，因為美國又能出貨了，那可是很多個億的美元入帳呀。
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