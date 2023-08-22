賴訪美再軍演 兩岸風高浪急 別惡化成驚濤駭浪

聯合新聞網／ 獨家報導
8月19日軍演，共軍軍機越過台海中線，從戰區發布的視頻，清晰可見中央山派。 東部戰區微博
8月19日軍演，共軍軍機越過台海中線，從戰區發布的視頻，清晰可見中央山派。 東部戰區微博

【文．邢雲】

副總統賴清德「過境訪美」18日上午返台，解放軍19日上午9點宣布，東部戰區在台島周邊「海空聯合戰備警巡」，隨後機艦已跨越台海中線，隔日東部戰區視頻在《央視》發布，包括共軍徐州艦對望田單艦，軍機穿越海峽一覽中央山脈。軍演步步進逼不只警告賴訪美，是警告「台獨」路線不改，共軍就會隨侍在側。

從去年8月美眾院議長裴洛西訪台、今年4月蔡英文訪美舉行「蔡麥會」，到今次賴清德訪美，共軍不到一年組織3次規模性聯合軍演。外界好奇，賴這次訪美不管停留規格或待遇，都遠不及4月蔡訪美，美限縮台灣副元首過境已近羞辱程度，為何對岸仍要軍演？顯然，軍演具有多重意義。

中共解放軍東部戰區19日發布軍演消息，當天上午已開始操演，對國軍發動「奇襲」用意明顯。 東部戰區微博
中共解放軍東部戰區19日發布軍演消息，當天上午已開始操演，對國軍發動「奇襲」用意明顯。 東部戰區微博

首先，蔡賴「級別」不同，對待自是不同。北京眼中，蔡與「獨派」還有距離。2000年任陸委會主委蔡英文接受立委質詢時說，「台灣無法逃避『一個中國』問題，從文化、地理看，「未來一個中國」是台灣民眾唯一選擇。」2005年蔡再表示，「我是中國人，我念中國書長大，受的是中國式教育」。當然蔡英文現在改變了立場，但任內「謹小慎微」作風，北京很難將他等同李登輝「掃入歷史垃圾堆」。

賴清德卻不同。賴一生不斷強調自己的「台獨」本色，2017年任閣揆還不忘表態是「務實台獨工作者」，及至成為總統參選人，又提出「走進白宮說」，不僅挑戰中美底線，遊走和戰邊緣，開口閉口「台灣」，和蔡「中華民國（台灣）」論述不能同日而語。北京做事講章法，謀定後動，節骨眼上必然殺雞用牛刀。

其次，美國雖限縮賴「過境」待遇規格，但軍演就是對美不示弱。中共外交部在賴訪美前，用了一段和蔡訪美截然不同的話：「堅決反對『台獨』分裂分子以任何名義、任何理由竄美。」是用力地告知美方北京很介意，但美卿布林肯8月17日出面消毒，「相關作法依台美往來慣例，北京沒理由藉故挑釁。」華府既充耳不聞，北京自然得「採取堅決有力措施，捍衛國家主權和領土完整。」

其三，透過軍演不斷掌握台海戰略縱深，且一石三鳥，達軍事、政治及對美警告目的。共軍19日上午9點公告軍演，實則上午6點起船艦已準備越中線，就是對國軍「奇襲」，試煉國軍反應能力。選在周末國軍休假日操演，國防部也只能「派適切兵力應對」。若真「奇襲」，國軍有應付得來的「腳本」嗎？同時，軍演主操「全向圍島進逼」，一旦共軍派6大戰區參戰，我軍又如何應處？

坦白說，經過數輪軍演，台灣早已門戶洞開。習近平5月底主持國安委第一次會議時說，「要堅持底線思維和極限思維精神，準備經受風高浪起，甚至驚濤海浪的重大考驗。」如今兩岸風高浪急，民進黨若繼續執政走「獨」，兩岸恐難避免驚濤駭浪。

北京對賴提前「下重手」，實際也是警告美國，不要懷疑北京的決心。廈大台研院院長李鵬警告，「凡事必有度，如果過了這個度，就是忍無可忍，兩岸變局已面臨『和與戰』問題，必須審慎應對。」

中共商務部宣布對台貿易壁壘初步調查，指台灣涉嫌違反WTO規則；官媒標題用了醒目大字，「國台辦：支援依規研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠」，唯一目的就是告知兩岸「風向變了」。不管是否「經濟窮台」，和軍演目的一樣，都是警告「台獨」、警告賴清德，對美對台表達戰略主動權的用意。

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