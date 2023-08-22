遊行喊出「2040年行人零死亡」 賴清德拿下總統聲量第一

【文．林齊萩】

路權團體發起的「還路於民大遊行」昨（20日）在滂沱大雨中登場，成為網路熱議話題。有意角逐2024年總統寶座的參選人全都出席尬場。致詞時喊出支持「2040年行人零死亡」的賴清德，以具體原則及承諾拿下總統參選人聲量寶座。根據QuickseeK總統大選每日情報總統參選人聲量排名，8/20到8/21的潛在候選人聲量排名，賴清德躍升第一，聲量為24,167（上升1），第二名是郭台銘，聲量是14,365（上升2），第三名是柯文哲，聲量為11,799（下降2），第四名是侯友宜，聲量是6,571（下降1）。

根據 QuickseeK的調查，賴清德拿下第一，主要是ETtoday新聞雲臉書報導，賴清德昨在「還路於民大遊行」致詞時喊出「2030年死亡降低50%，2040年零死亡」的目標，新聞一出，引起網友熱議，討論聲量高達10006筆。有網友喊加油，但多數都不看好「有自信是好事」、「真有勇氣說」、「大白天就在說夢話？！」、「你當副總統3年多，天天在哈囉」。

而總統參選人聲量排名第二、第三名的郭台銘、柯文哲，討論熱度來自TVBS新聞臉書報導的「柯文哲不想要郭柯配，郭台銘放話：識時務者為俊傑」，討論聲量3601筆，兩陣營的網友各挺自己人，有人說「支持柯侯配！郭董當金主就好！」有人則喊出「趕快抱團！唯一支持郭董」，此外另有網友表示，「別吵了，抽籤決定！」、「越來越辛辣了」、真心認為郭董不要出來亂」

至於第四名的侯友宜，TVBS新聞臉書上熱議的「又來！藍委喊改善交通『交給下任總統侯友宜』，遊行民眾噓聲四起」，討論聲量2581筆，網友表示「肯定變先禁國家」、「怎麼可能下任總統侯；這是非常不可能發生的機率！」，但也有網友中肯地說「國民黨民進黨都要罵！請問這20幾年來有那個交通部長，對交通有好好規劃整治的！」。