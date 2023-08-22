俄烏開戰540多天 《紐約時報》：兩軍死傷已近50萬人

【文．林齊萩】

俄羅斯與烏克蘭自去年2月開戰迄今已逾540天，根據《紐約時報》（The New York Times）引述未具名的美國官員透露，兩軍的死傷人數近50萬人。

該美國官員表示，透過透過衛星圖像、通訊攔截、社交媒體和當地媒體報導，再加上官方的統計，美國最新估計，俄軍傷亡總數約30萬人，其中多達約12萬人陣亡、17萬至18萬士兵受傷；烏克蘭則有近7萬人死亡、10萬至12萬士兵受傷。從估計的數字來看，俄軍傷亡明顯較烏軍慘重，但俄國兵力幾乎是烏軍的3倍。不過該官員也強調，真實的傷亡數字難以評估，因為莫斯科經常低估戰爭死傷人數，而基輔官方也鮮少透露這方面訊息。《紐約時報》在報導中指出，美國情報官員花在關注俄軍傷亡的時間，遠遠超過關注烏軍。該官員還說，目前烏東的激烈戰況，將導致雙方陣亡數據持續上升。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的資深幕僚波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在被問到美國官員推估傷亡的數字時強調，只有烏克蘭參謀總部總才有能力統計出確切的數字。俄羅斯方面對俄軍30萬人死傷的報導，則沒有回應。

根據美國最高軍職、參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）去年11月的推估，俄軍在烏克蘭傷亡已逾10萬。今年4月，美國國防情報局（DIA）一份評估報告指出，當時兩軍傷亡多達35萬4000人，而且統計數字是莫斯科或基輔公佈傷亡數據的10倍以上。

烏克蘭展開的反攻目前進展龜速，美國《華盛頓郵報》引述消息人士說法，美國情報單位評估，烏克蘭的反攻無法抵達南部關鍵城市梅利托波爾（Melitopol），若消息屬實，意味著基輔無法達到今年反攻的主要目標。