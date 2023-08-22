中印關係改善 邊境談判有進展 雙方貿易創新高

【文．宋秉忠】

8月13日至14日，中印兩軍在莫爾多/楚舒勒舉行第十九輪軍長級會談，雙方代表同意維護中印邊境和平安寧，中國外交部更於16日積極評價這次會談取得的進展；與此同時，中印雙邊貿易也創歷史新高，為雙方改善關係創造良好條件。

《經濟學人》7月份就發現，中印展現淡化邊境問題的意圖，經過18輪磋商後，中印部隊已從5個衝突熱點撤出，建立雙方均不巡邏的「緩衝區」。

最重要的是，即使政治處於緊張關係，中印貿易也因邊境衝突時有起伏，印度甚至一度以安全問題為由，封殺約320款中國應用程式，但整體而言，雙邊貿易額仍呈現逐年上漲趨勢。

而據中國海關總署公佈的資料顯示，2021年，中印雙邊貿易額突破千億美元，其中超過三分之二來自中國的出口；2022年，中印雙邊貿易額達到1359.84 億美元，再創新高。

雖然經濟交流升溫，並不保證中印就能從此免於邊境衝突或戰爭，但《經濟學人》認為，中印不斷深化的商業關係，將在決策中發揮更多作用，中國國家主席習近平與印度總理莫迪都希望在全球發揮更多影響力，在部分事務上也有相似的立場，例如，拒絕西方對人權和氣候變遷的批評、拒絕譴責俄羅斯入侵烏克蘭、對伊斯蘭極端主義同感擔憂。

《經濟學人》強調，以大國相處的現實角度來看，中印兩國化敵為友，固然會讓期盼印度制衡中國的人失望，也不利於美國為首的西方陣營，但在全球充滿不確定性的時代，這也許是條亞洲大國之間，建立可持續、互利關係的實際道路。